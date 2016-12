Viel Hektik, keine Tore

Es wurde gehalten, es wurde gerungen - nur das Fußball spielen kam beim 0:0 zwischen Frankfurt und Hoffenheim zu kurz. Hier kommen sich TSG-Angreifer Sandro Wagner (vorne) und der Frankfurter Jesus Vallejo in die Quere. © dpa

Frankfurt. Am Ende gab es keinen Sieger. Das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim endete 0:0. Es war ein hitziges Duell mit vielen kleinen Fouls. Durch die Nickligkeiten kam kaum Spielfluss zustande. Hoffenheim hatte im Topduell zwar zu Beginn über weite Strecken mehr Ballbesitz, die Eintracht aber die besseren Chancen. Kapitän Alex Meier scheiterte zweimal aus guter Position an TSG-Torhüter Oliver Baumann (16./42.), der stark parierte. Auch die Versuche von Omar Mascarell (24.) und Marco Fabian (40.) sorgten für kurze Schreckmomente bei den Kraichgauern.

Immer wieder kochten vor 47 000 Zuschauern in der WM-Arena die Emotionen hoch, gab es Wortgefechte zwischen den giftigen Kontrahenten. Es war zu spüren, dass es um viel geht. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball. Die TSG hatte ihre erste Gelegenheit ausgerechnet durch Niklas Süle. Doch der Innenverteidiger, der als Kind in Eintracht-Bettwäsche schlief und in der Frankfurter Jugend am Ball war, köpfte über den Kasten von Torhüter Lukas Hradecky (18.). Näher ans Ziel kam dafür Jeremy Toljan. Der Außenverteidiger der Hoffenheimer verfehlte nach einem schönen Pass des Weinheimers Lukas Rupp, der für Sebastian Rudy (Rippenprellung) in die Startformation gerückt war, nur knapp (36.). Das war es zunächst.

Abraham im Glück

Viel Glück hatte Frankfurt zuvor in der 32. Minute, als Schiedsrichter Christian Dingert ein Foul von Innenverteidiger David Abraham an TSG-Stürmer Sandro Wagner nicht ahndete. Der Ex-Hoffenheimers rammte dem früheren Darmstädter den Ellbogen gegen den Kopf - eine klare Rote Karte. Doch der Referee entschied fälschlicherweise auf Foul von Wagner.

Spielerisch glänzen konnte die Elf von Julian Nagelsmann, die den Hessen am 29. Spieltag der vergangenen Runde die letzte Heimniederlage beigebracht hatte, nicht. Dafür fehlte vor allem der Überraschungseffekt. Beide Teams neutralisierten sich gegenseitig. Da konnten die Trainer an der Seitenlinie noch so sehr versuchen, mit Gesten und Anweisungen Einfluss zu nehmen. Im zweiten Abschnitt übernahm die SGE die Initiative. Sie attackierte früh, wollte unbedingt den entscheidenden Nadelstich setzen. Die Fankurve bebte, aber es fehlte die entscheidende Präzision beim letzten Pass. Dafür erhielt Fabian in der 52. Minute die erste Gelbe Karte der Partie für ein taktisches Foul an TSG-Spielführer Eugen Polanski. Die Eintracht blieb aktiver - und Hoffenheims Trainer musste reagieren. Julian Nagelsmann brachte Mark Uth für den wirkungslosen Andrej Kramaric (60.), um seiner Offensive mehr Feuer zu verleihen. Torszenen hatten indes weiterhin Seltenheitswert. Beide Teams lauerten auf den entscheidenden Moment, scheuten aber das letzte Risiko. Erst in der 66. Minute wurde es wieder gefährlich. Meiers Schuss wurde von Hoffenheims Abwehrchef Kevin Vogt zur Ecke abgelenkt. Die TSG stand mächtig unter Druck. Der agile Eintracht-Joker Ante Rebic zirkelte den Ball nur knapp über das Tor (71.). Das harmlose Hoffenheim fand dagegen im Angriff kein Mittel. Dann schaukelten sich die Emotionen noch einmal hoch. Nach einem Foul von Bastian Oczipka an Uth kam es zur einer Rudelbildung. Frankfurts Timothy Chandler musste danach mit Rot vom Platz (82.).