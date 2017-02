Wagner-Ausfall bereitet keine Schmerzen

Der jüngste Trainer der Bundesliga kritisiert die mangelnden Zuschauerzahlen bei den Heimspielen seiner Mannschaft in Sinsheim.

Zuzenhausen. Julian Nagelsmann richtete vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen eindringlichen Appell an die Fans der TSG 1899 Hoffenheim. "Das Trainerteam würde sich freuen, wenn die Hütte mal voll wäre. Zumal sich die Heimbilanz sehen lassen kann", sagte der Chefcoach des Tabellenfünften. Man konnte gestern deutlich heraushören, dass Nagelsmann die bisherige Leistung seines Teams nicht ausreichend gewürdigt sieht. Erst einmal war die Arena in Sinsheim in dieser Saison ausverkauft: gegen Borussia Dortmund. Für die morgige Partie wurden bislang 24 000 Tickets abgesetzt.

Nach der ersten Pleite will Hoffenheim sofort in die Erfolgsspur zurückkehren. "Die Niederlage in Leipzig ist ein Ansporn, es wieder besser zu machen", sagte Nagelsmann gestern. Mit einem Erfolg würde sein Team den Europa-League-Platz festigen. Doch die TSG ist gewarnt: Beim irren 4:4 im Hinspiel lag sie bereits mit 1:4 hinten, ehe eine atemraubende Aufholjagd gelang. "Wir hatten gegen die Konter nicht die richtigen Mittel und unsere Tagesform war auch nicht perfekt", sagte Nagelsmann im Rückblick.

Das soll diesmal anders werden. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch einmal solch einen Blackout haben." Verzichten müssen die Kraichgauer auf ihren gesperrten Torjäger Sandro Wagner. Für Nagelsmann jedoch kein Grund, um von seinen Zielen abzugehen. "Der Ausfall bereitet mir keine Bauchschmerzen", sagte er. "Wir haben einen guten Kader und Leute, die ihn ersetzen können. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei. Aber unser Angriff ist kein Kartenhaus, das ohne ihn zusammenfällt." Andrej Kramaric und Mark Uth stehen zur Verfügung. In der Defensive kann Kevin Vogt, der sich beim 1:2 in Leipzig eine Schädelprellung zuzog, wohl wieder mitwirken. "Er hatte noch Schädelbrummen, ist am Mittwoch aber ins Training eingestiegen, sagte Nagelsmann, der ohne den 19-jährigen Mittelfeldspieler Philipp Ochs auskommen muss. Dieser zog sich im gestrigen Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Krkic-Einsatz fraglich

Die Mainzer erwartet er trotz einiger Veränderungen im Kader in deren gewohntem System. "Die werden ihr Spiel nicht ändern", prophezeite Nagelsmann. Neuzugang Bojan Krkic sieht er zunächst auf der Bank: "Ich glaube nicht, dass er von Beginn an spielt." Auch der Mainzer Trainer Martin Schmidt ließ die Möglichkeit eines Einsatzes für den Spanier offen: "Er muss sich an Verein, Mannschaft und unsere Spielphilosophie gewöhnen. Je schneller er das lernt, desto schneller ist er dabei." dpa