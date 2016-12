Wechsel-Wirbel bei der TSG

Umworbene Nationalspieler: Niklas Süle (l.) und Sebastian Rudy gehören zu den Leistungsträgern der TSG Hoffenheim. © dpa

Sinsheim. Diese Nachricht hat es in sich: Der FC Bayern München ist sich laut "Bild am Sonntag" mit Sebastian Rudy und Niklas Süle über einen Transfer zur nächsten Saison einig. Beide Wechsel seien verhandelt und verabredet, es fehle nur noch die Unterschrift unter den Verträgen. Das soll in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Der "kicker" vermeldet in der Personalie Rudy ebenfalls Vollzug, bei Innenverteidiger Süle "nur" das große Interesse des Rekordmeisters. Angesichts dieses Wechsel-Wirbels rückte das turbulente 2:2 gegen Borussia Dortmund, bei dem die TSG auch im 15. Bundesliga-Spiel ungeschlagen blieb und auf Platz drei kletterte, schnell in den Hintergrund.

"Wir werden, wie in der Vergangenheit auch, Gerüchte und Spekulationen dieser Art nicht kommentieren", erklärte Hoffenheims Pressesprecher Holger Kliem auf Nachfrage. Ein klares Dementi klingt anders. Mittelfeld-Ass Rudy, der durch seinen auslaufenden Vertrag keine Ablöse kostet, hat nach "BamS"-Informationen bereits Trainer Julian Nagelsmann informiert, dass er nach München geht und dort bis 2020 unterschreibt. Süle, an dem vor allem auch der FC Chelsea seit einiger Zeit großes Interesse haben soll, hat einen Marktwert von 25 Millionen Euro.

Alternativen für Lahm

Schon sicher in Europa? Wenn die Statistik recht behält, können die Hoffenheimer Verantwortlichen für den Europapokal planen. Die Kraichgauer sind in der Bundesliga-Geschichte erst die siebte Mannschaft, die nach dem 15. Spieltag noch ungeschlagen ist. Die bisherigen sechs Teams mit dieser Zwischenbilanz landeten am Saisonende immer unter den besten Vier. Für die Hoffenheimer, die sechs Siege und neun Unentschieden aufzuweisen haben, wäre es die erste Europacup-Teilnahme.

Beide TSG-Profis würden perfekt zum Verjüngungskurs des FC Bayern passen, der nach der Rückkehr von Uli Hoeneß vermehrt auf deutsche Profis setzen will. Süle machte bei den Olympischen Spielen in Rio erstmals international auf sich aufmerksam, als er beim Gewinn der Silbermedaille zu den Leistungsträgern zählte. Im September gab er gegen Finnland (2:0) sein Debüt in der Nationalmannschaft. Sein Vorteil: Der gebürtige Frankfurter kann auch auf der rechten Defensivseite spielen und wäre damit wie Rudy eine Alternative für den mittlerweile 33-jährigen Bayern-Kapitän Philipp Lahm, der eventuell schon im Sommer seine Karriere beenden könnte.

TSG-Eigengewächs Süle, der sich wie Rudy auch in den sozialen Medien nicht äußerte, hatte sich nach dem Remis mit Dortmund ganz entspannt zu den nächsten Zielen der Hoffenheimer geäußert. "In dieser Saison ist viel drin, wenn wir gierig bleiben", sagte der 21-Jährige in den Katakomben der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. "Wir müssen aber eine Schippe drauflegen, wenn wir unsere Träume verwirklichen wollen. Mein Ziel ist es, international zu spielen." Beim FC Bayern hätte er dafür quasi eine automatische Garantie.

Zunächst einmal dachte der Abwehr-Hüne allerdings an die nächste Aufgabe mit der TSG. "Wenn wir Bremen schlagen, hätten wir 30 Punkte. Das wäre phänomenal", nannte Süle das Ziel vor der Winterpause. Am Mittwoch (20 Uhr) empfangen die Kraichgauer den Tabellen-14. Ein Match, bei dem die beiden Hoffenheimer Nationalspieler durch die Wechselgerüchte im Mittelpunkt stehen werden. Rein sportlich nannte Süle vorab zwei Bereiche, die besser laufen müssen: "Wir sollten gemeinschaftlich besser verteidigen und unsere Torchancen nutzen."