Hamburg/Frankfurt. Falls bei Eintracht Frankfurt jemand auf den Gedanken kommen sollte, in diesen erfolgreichen Tagen allzu übermütig zu werden, für den hat Sportdirektor Bruno Hübner längst einen Sonderbeauftragten ausgeguckt. Trainer Niko Kovac sei ein "Vorbild" darin, "jemanden wieder auf den Boden zurückzuholen". Nach dem 3:0 in Hamburg und 14 Punkten aus acht Bundesliga-Spielen ist die Euphorie beim letztjährigen Relegationsteilnehmer weiter gewachsen.

Voller Selbstbewusstsein kann das Kovac-Team nun die nächsten Herausforderungen in dieser Woche angehen. Bereits morgen (20.45 Uhr) trifft die Eintracht im DFB-Pokal auf den FC Ingolstadt, und am Freitag muss sie sich in Mönchengladbach beweisen. Nach dem zweiten Auswärtssieg dieser Saison am Freitagabend beim überforderten HSV haben die Frankfurter nun schon sechs Punkte in fremden Stadien gesammelt - mehr als in der kompletten letzten Rückrunde (vier).

"Wir haben gute Fußballer und sehr gute Charaktere, das mixt sich gut, da wächst etwas zusammen", betont Kovac. Von neuen Perspektiven will aber trotz des Höhenflugs niemand etwas wissen. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die Punktezahl zu erreichen, um nächstes Jahr wieder Bundesliga zu spielen", sagte Hübner. lhe