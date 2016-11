Die Frankfurter Lust zu jagen

Szabolczs Huszti hatten viele nach der vergangenen Saison schon abgeschrieben. Jetzt traf der Ungar gegen Dortmund und den FC Bayern für die Eintracht. © dpa

Frankfurt. Die für die große Bundesliga-Stecktabelle im Presseraum zuständigen Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt mussten den Schriftzug ihres Vereins so weit oben anbringen wie seit Jahren nicht mehr. Nach dem aufsehenerregenden und verdienten 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Vizemeister Borussia Dortmund haben es sich die Hessen in Champions-League-Regionen gemütlich gemacht. Genau jene Eintracht, die noch im Mai "gefühlt mit einem Bein in der Zweiten Liga" stand (Sportvorstand Fredi Bobic) und die dann im Sommer fast kein Geld hatte, um die Mannschaft wie gewünscht zu verstärken. In der Banken-Metropole schreiben sie an einer geradezu unglaublichen Erfolgsgeschichte.

"Dieser Tabellenplatz, diese 24 Punkte - das sieht unfassbar gut aus. Das ist schon cool, das lässt einen träumen", sagte Bobic nach dem Coup gegen den BVB - schon Leverkusen (2:1), Schalke (1:0) und Köln (1:0) ließen die Punkte in Frankfurt, die Bayern kamen nicht über ein 2:2 am Stadtwald hinaus. Seit April hat die Eintracht im eigenen Stadion kein Spiel mehr verloren, mit sieben Siegen aus zwölf Partien ist es der beste Frankfurter Saisonstart seit 26 Jahren - damals war gerade die Berliner Mauer gefallen. "Den BVB zu schlagen, ist für mich nochmal on top. Dortmund steht für mich noch eine Klasse über den Gegnern, die wir vorher geschlagen haben", sagte Trainer Niko Kovac.

Meier: "Ziel ist Klassenerhalt"

Zahlen des Eintracht-Hochs Nach dem 2:1 gegen den BVB hat die Eintracht die stolze Ausbeute von 24 Punkten auf dem Konto. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison waren es noch zehn Zähler weniger. In der eigenen Arena sind die Hessen in dieser Saison noch ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis), obwohl ein Großteil der Top-Klubs wie Bayern, Dortmund und Schalke schon in Frankfurt vorgespielt hat. Die Eintracht legte den besten Saisonstart seit 26 Jahren hin. 1990/1991 lag die SGE nach dem 12. Spieltag auf Platz fünf, und schloss die Saison mit Koryphäen wie Anthony Yeboah, Uwe Bein und Andreas Möller als Vierter ab. Trainiert wurde die Eintracht von Jörg Berger und Dragoslav Stepanovic (ab April 1991).

Die pomadigen Dortmunder bekamen als nächstes Top-Team dieser Saison eine schmerzhafte Lektion in Sachen Frankfurter Mentalitätsfußball verpasst. "Wir haben genau die Leidenschaft, Einstellung und Präsenz gezeigt, die man bringen muss. Deswegen stehen wir da, nicht weil wir so viele Einzelkönner haben", sagte Kovac, der Baumeister des aktuellen Erfolgs. "Er hat sich dem verschrieben, die Spieler immer besser zu machen. Das bedeutet sehr viel Arbeit", lobte Bobic gestern im "Doppelpass" auf "Sport1" den Kroaten, mit dem er noch selbst zusammengespielt hat. Giftig, gallig, widerstandsfähig, unbeugsam - so nervt und schlägt die Eintracht derzeit auch individuell deutlich besser besetzte Mannschaften. Bobic sprach von einer "Lust zu jagen". Routinier Szabolczs Huszti brachte die Hessen in Führung (46.), nach dem Ausgleich von Pierre-Emerick Aubameyang (77.) schlug die SGE in Person des eingewechselten Haris Seferovic (79.) fast im Gegenzug zurück.

Wohin der Höhenflug in dieser Saison noch führen kann? Da begaben sich die Frankfurter Spieler und Verantwortlichen auf klassisches Floskelterrain. "Wir tun gut daran, auf dem Teppich zu bleiben", sagte Bobic: "Mit Quatscherei und großer Klappe gewinnst du nichts." Coach Kovac, der rund um den Verein eine riesige Aufbruchstimmung geschaffen hat, trat noch deutlicher auf die Euphoriebremse: "Ich bin Realist, alle träumen - ich nicht. Ich will das nicht überbewerten. Das ist eine Momentaufnahme. Alle müssen vernünftig bleiben und nicht anfangen zu fliegen."

Timothy Chandler gab zu bedenken, dass schon viele Mannschaften in der Rückrunde eingebrochen seien. Und der wieder einmal großartige neue Innenverteidiger Jesus Vallejo meinte: "Wir sollten nicht verrückt werden, wenn wir auf die Tabelle schauen." Den Vogel schoss jedoch Kapitän Alex Meier ab, der nach dem siebten Spiel ohne Niederlage behauptete: "Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Den müssen wir erst unter Dach und Fach bringen."

Bei mittlerweile 18 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze muss man kein Träumer sein, um das Saisonziel der Eintracht deutlich nach oben zu korrigieren. Wenn der rasante Aufwärtstrend unter Kovac weiter anhält, könnten die Frankfurter mit den anderen Überraschungsteams Hertha, Hoffenheim und Köln tatsächlich um die internationalen Plätze mitspielen.