Eintracht bindet Kovac

Frankfurt. Mit der Verkündung der Nachricht ließen sich Eintracht Frankfurt und Niko Kovac genüsslich Zeit. Bereits in der Vorwoche habe man den neuen Vertrag unterschrieben und jetzt habe man "es halt mal bekanntgegeben". Damit ist offiziell, worüber in den vergangenen Tagen immer heftiger spekuliert wurde: Erfolgstrainer Kovac und sein Bruder Robert bleiben dem Fußball-Bundesligisten bis 2019 erhalten.

"Das Potenzial der Eintracht ist groß, und wir werden mit vollem Engagement daran arbeiten, dass sich der Klub weiterentwickeln kann", erklärte Kovac. Der Kroate hatte den Verein im März übernommen und in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt. In dieser Saison läuft es für die SGE bestens. Vor der heutigen Heimpartie gegen Hoffenheim (20.30 Uhr) steht die Kovac-Elf überraschend auf dem fünften Tabellenplatz, 25 der angepeilten 40 Punkte in dieser Saison hat das Team bereits eingefahren. Auch Sportvorstand Fredi Bobic zeigte sich erfreut: "Die Vertragsverlängerung ist ein tolles Zeichen." dpa