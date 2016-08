Eintracht nimmt das Herz in die Hand

Alex Meier (links) gewinnt das Kopfballduell mit Schalkes Neuzugang Breel Embolo. Der Frankfurter "Fußball-Gott" schoss die Eintracht zum 1:0-Sieg. © dpa

Frankfurt. Alex Meier ist niemand, der viele Worte über sich verliert. Er lässt lieber Taten sprechen - und andere die eigene Leistung beurteilen. Nach dem genauso überraschenden wie hochverdienten 1:0 (1:0)-Erfolg gegen maßlos enttäuschende Schalker zum Auftakt in die Bundesliga-Saison tat dies sein Trainer. "Alex hat immer nach hinten gearbeitet - und das bei dieser Hitze. Das war wichtiger als sein Tor", sagte Trainer Niko Kovac, der ansonsten das Kollektiv hervorhob: "Das war eine absolute Top-Mannschaftsleistung."

In der Tat. Viele der 47 000 Zuschauer rieben sich in der Frankfurter Arena verwundert die Augen. Es war die auf vielen Positionen veränderte Multi-Kulti-Truppe vom Main, die sich als echte Einheit präsentierte. Die Königsblauen, die in der Vorbereitung noch von einem Sieg zum nächsten spaziert waren, ließen sich überrumpeln. Kovac' Taktik ging voll auf. "Wir haben in den ersten 20 Minuten umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen haben. Wir wollten den Ball bei dieser Hitze in unseren Reihen behalten und nicht gleich hinterherlaufen."

Schalker Schlafmützen

Die Rolle des gejagten Hasen übernahmen die Schalker. Die Frankfurter waren gedankenschneller, hungriger - einfach besser. Schon Mijat Gacinovic (4.), Branimir Hrgota (7.) und Meier (9.) hatten das 1:0 auf dem Fuß, das der "Fußball-Gott" bei seiner zweiten Großchance markierte: Naldos viel zu kurze Kopfballabwehr landete auf dem Fuß von Szabolcs Huszti. Der Ungar bediente Meier im Zentrum, der sich nicht zweimal bitten ließ - 1:0 (13.). Die Schalker hatten die verdiente Strafe für ihren schlafmützigen Auftritt kassiert.

Meier lässt das 2:0 liegen

Mit der Führung im Rücken nahm die Eintracht bei Temperaturen von 40 Grad den Fuß vom Gaspedal. Der neue S04-Trainer Markus Weinzierl versuchte, sein Team in der ersten Trinkpause wachzurütteln. Er redete auf seine Jungs ein, gab neue taktische Anweisungen. Ja, die Königsblauen hielten nun besser dagegen, aber erst ganz spät - nach Meiers verschossenem Elfmeter (68.) dem Platzverweis für Michael Hector, der Klaas-Jan Huntelaar mit einer Notbremse stoppte (79.) - erspielten sie sich Ausgleichschancen. Nach einer intelligenten Freistoßvariante von Johannes Geis hatte Huntelaar das 1:1 auf dem Fuß, Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky riss aber den rechten Arm nach oben und rettete den verdienten Sieg (81.).

Dass der Matchplan voll aufging, freute auch Hradecky: "Wir haben Schalke in der Anfangsphase durch unser Pressing nervös gemacht." Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie kann es sein, dass die ambitionierten Schalker darauf keine Antwort, keine Einstellung zum leidenschaftlichen Auftritt der Hessen fanden? Der Eintracht konnte dies egal sein. "Ich bin positiv überrascht von der Mannschaft", sagte Meier nach seinem 102. Ligator für seinen Herzensverein. Kovac, der das Team mit zwei freien Tagen belohnte, ergänzte: "Wir haben eine Leidenschaft an den Tag gelegt, die für uns charakteristisch sein muss."

Nicht nur wegen des bevorstehenden Abgangs von Luc Castaignos, den es wohl zu Sporting Lissabon zieht, will die Eintracht bis zum Transferschluss am Mittwoch noch mal personell nachlegen. Ein weiterer Spieler für die offensiven Außenbahnen steht auf der Wunschliste. Er wird in eine Mannschaft mit Charakter kommen, wie Sportdirektor Bruno Hübner betonte - und in ein Team mit Torgarant Meier.