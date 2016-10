Erfolg der Kovac-Doktrin

Frankfurt. Niko Kovac' Daumen schnellte nach oben, als er nach dem Abpfiff die Katakomben der Frankfurter WM-Arena betrat. Der Eintracht-Trainer wirkte am Tag seines 45. Geburtstags verständlicherweise völlig gelöst. Mit dem hochverdienten 2:2 (1:1) gegen den vermeintlich übermächtigen FC Bayern hatte der Aufwärtstrend der Hessen unter dem neuen Trainer seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wenn man an die komplett verunsicherte Eintracht aus dem Frühjahr 2016 zurückdenkt, ist es nichts anderes als erstaunlich, was Kovac innerhalb weniger Monate an Positivem bewirkt hat. "Da sieht man, dass alles geht, wenn man alles gibt", sagte der Kroate - man könnte diesen Satz auch die Kovac-Doktrin nennen.

Die Eintracht zeigte in dem überraschend "auf Augenhöhe" (Sportdirektor Bruno Hübner) ausgetragenen Duell genau den Fußball, den Kovac ihr eingeimpft hat. Die individuelle Unterlegenheit wurde mit ganz viel Leidenschaft, Aggressivität und Laufbereitschaft über das Kollektiv kompensiert, das taktische Grundgerüst wirkte sattelfest, der Ansatz, über schnelle Gegenstöße zum Erfolg zu kommen, ist verinnerlicht - und auch von Rückschlägen lässt sich diese neue Frankfurter Mannschaft nicht wie noch in der vergangenen Saison demoralisieren.

Hübner: "Ein Bombenspiel"

Zweimal gingen die Bayern durch Arjen Robben (10.) und Joshua Kimmich (62.) in Führung, zweimal schlugen die Hessen mit Toren von Szabolcs Huszti (43.) und Marco Fabian (78.) zurück - letzteres nach der Gelb-Roten Karte für Huszti (65.) sogar in Unterzahl. "Großer Respekt, was Trainerteam und Mannschaft geleistet haben. Das war ein Bombenspiel. Und dass die Mannschaft zweimal zurückgekommen ist, spricht für ihren Charakter", lobte ein strahlender Manager Hübner.

Welch gute Arbeit Kovac auch im mentalen und individuellen Bereich leistet, zeigten die außergewöhnlichen Leistungen zweier einstiger Sorgenkinder. Der hochmotivierte Marco Fabian drehte im Mittelfeld auf, lief über zehn Kilometer und brachte fast 90 Prozent seiner Pässe an den Mann - das Ausgleichstor mit der Brust war nur die Krönung einer Top-Leistung. "Das ist halt so, wenn man gegen die Bayern spielt", räumte der Mexikaner ein. Und auf der rechten Außenbahn düpierte Timothy Chandler mehrere Male David Alaba, traf einmal den Pfosten (15.), und bereitete das 2:2 vor. Dabei dachte der amerikanischstämmige Hesse vor der Saison wegen vermeintlicher Perspektivlosigkeit noch über einen Vereinswechsel nach. "Er hat das außerordentlich gut gemacht", sprach Kovac das Offensichtliche aus.

Bevor er sich zur Geburtstagsfeier mit Freunden verabschiedete, gab der Eintracht-Trainer seinen Spielern noch ein paar nette Worte mit auf den Weg. "Das Team hat über 90 Minuten das gezeigt, was ich mir von ihm erwarte", sagte Kovac. "Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so weitergeht."

Optimierungsbedarf ist weiterhin gegeben: Denn während die Frankfurter im eigenen Stadion trotz schweren Programms (Schalke, Leverkusen, Hertha, Bayern) acht Punkte aus vier Partien holten, stockt der Eintracht-Motor auswärts immer noch. Nach dem unnötigen 0:1 in Freiburg vor zwei Wochen war Kovac tagelang sauer gewesen. Gestern sagte er: "Da ist keiner, der alle drei Tage den Zauberstab in die Hand nimmt und die Mannschaft zu Eigeninitiative treibt." Das müsse schon von jedem selbst kommen.