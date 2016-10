Geburtstagswunsch: Sensation

"Die Bayern sind anfällig": Eintracht-Trainer Niko Kovac lebt vor dem Duell mit dem Meister Optimismus vor. © dpa

Frankfurt. Das Ständchen in der Kabine können sich Frankfurter Profis am Samstag sparen. Der 45. Geburtstag von Trainer Niko Kovac "ist total unwichtig", wie der Coach des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt selbst sagte. Es wartet schließlich "die Krönung", das Duell mit seinem Ex-Klub Bayern München (15.30 Uhr). Und trotz aller Zurückhaltung hat Kovac einen besonderen Wunsch für das Spiel gegen den Tabellenführer: "Wir wollen punkten, das ist ganz klar. Es ist ein Spiel, in dem wir den Bayern 90 Minuten alles abverlangen werden."

Kovac, mit den Bayern 2003 Meister, hat Respekt vor dem Gegner und den "Weltklasse-Spielern" im Bayern-Trikot. Eingeschüchtert wirkt der gebürtige Berliner aber überhaupt nicht. "Die Bayern sind schon in gewissen Situationen anfällig", sagte der Coach, der in den vergangenen Tagen hinter verschlossenen Türen trainieren ließ.

Bayern mit Robben und Badstuber

Die Eintracht, die mit zehn Punkten aus sechs Spielen gut gestartet ist, wartet allerdings seit über sechs Jahren auf einen Erfolg gegen den Rekordmeister. "Wenn wir nur mitspielen wollen, wird es schwierig", sagte Kovac, dessen Bruder und Co-Trainer Robert ebenfalls eine erfolgreiche Münchner Vergangenheit hat: "Wir werden nicht auf Teufel komm raus angreifen - aber schon auch versuchen, den ein oder anderen Nadelstich zu setzen."

Gar nicht dabei sein dürfen am Samstag über 2000 Fans, weil ein Fanblock aufgrund einer Sanktion seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt bleibt. Einige Eintracht-Anhänger hatten deshalb einen Protestmarsch von der Innenstadt bis vor die Arena angekündigt. Kovac äußerte sich zu den Fans vor dem Stadion nicht. "Es ist ärgerlich, dass die Fans hinter dem Tor fehlen", sagte der Kroate: "Wir können es aber nicht ändern, das darf keine Ausrede sein." Auch mit "nur" 49 500 Zuschauern in der ausverkauften Arena bewirke ein Heimspiel "bei den Jungs immer etwas Besonderes, das merkt man ganz klar vorher", sagte Kovac, der auf alle Spieler zurückgreifen kann.

Bayerns Trainer Carlo Ancelotti forderte von seiner Mannschaft in Frankfurt einen erfolgreichen Neustart nach der Länderspielpause ein. "Ein guter Aufritt ist sehr wichtig", betonte der Italiener. In den beiden Spielen vor der Länderspielpause habe seine Mannschaft "nicht gut gespielt, wir haben nicht mit voller Intensität gespielt", sagte Ancelotti. Der FC Bayern hatte in der Champions League bei Atletico Madrid verloren (0:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln nur unentschieden (1:1) gespielt. Zuvor hatten die Münchner ihre ersten acht Pflichtspiele der Saison gewonnen. "Ich denke, wir haben verstanden, welche Fehler wir gemacht haben, wir haben darüber gesprochen", sagte Ancelotti.

Zur Aufstellung wollte sich der Bayern-Coach noch nicht äußern und erst das Training am Nachmittag abwarten. Er teilte jedoch mit, dass Arjen Robben "in dieser Woche ohne Probleme trainiert hat" und bereit für einen Einsatz sei. Gleiches gelte für Holger Badstuber: "Er ist eine Option." Zugleich bestätigte er, dass US-Nationalspieler Julian Green zum Kader gehören werde.