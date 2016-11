„Ich bin ein Frankfurter“

Bremen. Die wichtigste Frage beantwortete Aymen Barkok noch flotter, als er zuvor bei seinem Bundesliga-Debüt getroffen hatte. "Ich bin Frankfurter", sagte der 18 Jahre alte Offensivspieler blitzschnell auf die Frage nach seiner Herkunft. Er habe nur in der Jugend zwei Jahre beim Lokalrivalen Kickers Offenbach gespielt, ansonsten sei er aber ein waschechter Frankfurter Bub. Aufgewachsen in der Nordweststadt, Fußball gespielt bei der SG Praunheim und bei Rot-Weiß Frankfurt und nach dem Intermezzo in Offenbach seit der U 16 wieder bei "meinem Heimatverein" Eintracht Frankfurt, wie Barkok in den Katakomben des Bremer Weserstadions erzählte. Die traditionsreiche Arena am Osterdeich wird für immer eine besondere Rolle im Leben des Aymen Barkok spielen, gelang ihm dort beim 2:1-Sieg der Eintracht bei Werder Bremen gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel sein erster Treffer.

Anfangs noch Stockfehler

"Ich bin überglücklich. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagte der Deutsche mit marokkanischen Wurzeln. Eintracht-Coach Niko Kovac hatte den Stürmer in der 75. Minute beim Stand von 1:1 für Mijat Gacinovic eingewechselt. Zunächst unterliefen Barkok noch ein paar Stockfehler. "Ich war anfangs sehr nervös", gab der Offensivspieler zu, der erst im Oktober einen Profivertrag bis 2020 unterschrieb. Doch dann nutzte er in der Schlussminute nach einem Fehler des Bremers Max Kruse die Gunst der Stunde und sorgte mit einem herrlichen Schlenzer ins linke Eck für den Siegtreffer.

"Das hat er klasse gemacht, Hut ab!", sagte Frankfurts Trainer Kovac, der Barkok bei der Einwechslung unter anderem den Vorzug vor dem Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic gegeben hatte. Lob gab es auch von Sportdirektor Fredi Bobic: "Das hat er frech gemacht, das ist mir auch mal gelungen", sagte der Europameister von 1996. In der Tat hatte auch Bobic bei seinem Bundesligadebüt 1994 für den VfB Stuttgart nach seiner Einwechslung den 2:1-Siegtreffer gegen den HSV erzielt.

"Das ist etwas ganz Besonderes", sagte Bobic, um dann aber sofort als Mahner aufzutreten. "Das soll er jetzt mitnehmen und ab morgen geht es weiter. Da weiß er, dass er wieder trainieren muss."

Bobic freute sich nicht nur deshalb über Barkoks Treffer, weil die Eintracht damit ihren sechsten Saisonsieg feierte und nun sogar punktgleich mit dem kommenden Gegner und Tabellendritten Borussia Dortmund ist. Der Sportdirektor wertete Barkoks Erfolgserlebnis auch als Beleg dafür, dass der Klub mit seiner Philosophie insgesamt auf einem guten Weg ist. "Das ist auch ein Zeichen für die anderen Jungs am Riederwald", sagte Bobic. dpa