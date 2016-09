Keine Zeit für Euphorie

Frankfurts Trainer Niko Kovac warnt vor "zu großer Lockerheit". © dpa

Frankfurt. Der gelungene Saisonstart von Eintracht Frankfurt hat bei Niko Kovac keine Euphorie aufkommen lassen. "Ich habe mir die Tabelle einmal angeschaut, aber das ist nur eine Momentaufnahme", sagte der Trainer des Tabellenfünften vor dem 1600. Bundesligaspiel der Hessen am heutigen Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg. Der 44-Jährige hat daher auch in dieser Woche täglich an seine Schützlinge appelliert, die Trainingsarbeit nicht schleifen zu lassen. "Die Atmosphäre in der Mannschaft ist sehr positiv. Das darf jedoch nicht in zu große Lockerheit umschlagen", mahnte Kovac und forderte: "Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben, sondern müssen hart weiter arbeiten."

Mit diesem Anspruch fährt die Eintracht zum Aufsteiger in den Breisgau. Gegen eines der laufstärksten Teams der Bundesliga erwartet Kovac ein sehr intensives Spiel, das seinen Schützlingen körperlich alles abverlangen wird. "Wir müssen bereit sein, den Kampf anzunehmen", sagte er. Zumal Freiburg beide Heimspiele in der noch jungen Saison gegen Borussia Mönchengladbach und den Hamburger SV gewonnen hat. "Das Stadion ist eine Festung", stellte Kovac fest.

Schweres Oktober-Programm

Ihm kommt es daher sehr gelegen, dass er in der Defensive eine wichtige Option mehr hat. Abwehrchef David Abraham meldete sich nach seiner im Hertha-Spiel erlittenen Innenbandverletzung rechtzeitig zurück. "Er ist zu einhundert Prozent fit und einsatzbereit", berichtete Kovac gestern. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen stehen die Frankfurter viel besser da, als von vielen vor der Saison erwartet. Auch Eintracht-Legende Jürgen Grabowski hat dies überrascht, "weil die Mannschaft durch die vielen Neuzugänge eine Wundertüte war", sagte er der "Bild"-Zeitung (Freitag). Durch den Auftaktsieg gegen Schalke sei der Funke übergesprungen. "Es macht Spaß, Eintracht zuzuschauen."

Der Blick nach oben verbietet sich für Kovac derzeit dennoch. "Das ist für uns nicht relevant", betonte er. Angesichts des weiteren Oktober-Programms mit dem Heimspiel gegen Branchenprimus Bayern München und den Auswärtsspielen in Hamburg und Mönchengladbach schielt Kovac in der Tabelle eher nach unten. "Wir wollen den Abstand halten oder möglichst ausbauen", formulierte er das Ziel. Dazu soll heute am liebsten ein Sieg her. Weil Kovac jedoch weiß, was für ein schwieriges Pflaster Freiburg ist, wäre er schon mit einem Zähler zufrieden. "Wir wollen punkten, dafür müssen wir uns ganz schön strecken", erklärte er. Noch wichtiger sei ihm die Art und Weise, wie seine Mannschaft auftrete. "Wir wollen die Fehler reduzieren und müssen von der ersten Minute an voll da sein. Wir dürfen die Anfangsphase - wie zuletzt beim 2:0 in Ingolstadt - nicht verschlafen, sonst kann das nach hinten losgehen", warnte Kovac.