Köln-Schreck Meier meldet sich fit

Frankfurt. Alexander Meier (Bild) ist es in der Regel egal, gegen wen und wie er seine Tore schießt. Doch es gibt in der Fußball-Bundesliga tatsächlich einen Gegner, gegen den der Torjäger von Eintracht Frankfurt besonders verlässlich trifft. Acht Tore erzielte der Stürmer allein in den vergangenen vier Spielen gegen den 1. FC Köln. Da trifft es sich gut, dass Meier seine Oberschenkel- Verletzung ausgerechnet vor dem Spitzenspiel an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) gegen den "Effzeh" wieder auskuriert hat. "Der Alex ist gesund. Er brennt auf seinen Einsatz. Ich kenne auch die Historie der letzten Jahre. Das macht die Sache ja interessant", sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac gestern.

Dass Meier wieder gesund ist, bedeutete bei der Eintracht jahrelang, dass Meier auch automatisch wieder spielt. Diese Zeiten sind in Frankfurt aber offenbar vorbei. Zwar gilt der 33-Jährige immer noch als Favorit auf einen Einsatz gegen seinen Lieblingsgegner. Doch Kovac könnte im Angriff genausogut Branimir Hrogta oder Haris Seferovic aufstellen. Mit ihnen war die Eintracht zuletzt auch gegen Hamburg, Mönchengladbach und im Pokal gegen Ingolstadt erfolgreich.

"Rotation ist für mich eher ein Thema, wenn die Spieler von Länderspiel-Reisen zurückkommen oder englische Wochen zu spielen haben", sagte Kovac. Das spricht eher für Hrgota und gegen Meier. So oder so ist es unübersehbar, dass sich die Frankfurter langsam von ihrem wichtigsten Spieler der vergangenen Jahre emanzipieren. 13 Saisontore in der Bundesliga verteilen sich bislang auf neun verschiedene Spieler. Zum Vergleich: Beim nächsten Gegner Köln schoss allein Anthony Modeste bislang 11 der 16 Treffer.

Dass Frankfurt gegen Köln an diesem zehnten Spieltag ein Spitzenspiel ist, hätten vor der Saison auch nicht viele erwartet. "Vielleicht sind wir und der FC so etwas wie die Überraschungen dieser Saison", sagte Kovac.

Das Besondere daran ist, dass der langjährige Eintracht-Chef Heribert Bruchhagen gerade solchen Traditionsklubs immer eine besonders schwere Zukunft prophezeit hat. Im Moment stehen Köln und Frankfurt aber vor Leverkusen, Gladbach oder Wolfsburg. Auch deshalb ist das Stadion am Samstag längst ausverkauft. lhe