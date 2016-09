Marco Fabian – doch kein zweiter Caio

Auch von Kapitän Alex Meier (links) gab es nach dem 2:1 gegen Leverkusen aufbauende Worte für Marco Fabian. © dpa

Frankfurt. Als nach Schalke der zweite große Name der Liga auf beeindruckende Weise geschlagen war, schweiften die Gedanken des Frankfurter Linksverteidigers Bastian Oczipka kurz eine Woche zurück. Wenn die Eintracht auch das Hessen-Derby bei Darmstadt 98 gewonnen statt auf ziemlich überflüssige Weise 0:1 verloren hätte, könnte der Fast-Absteiger der Vorsaison nach drei Spieltagen sogar mit der Idealausbeute von neun Punkten dastehen - also auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. "Ganz klar, das ärgert uns immer noch ein bisschen. Wir hätten das Spiel in Darmstadt gewinnen müssen", sagte der 27-Jährige nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg gegen seinen Ausbildungsverein Bayer Leverkusen: "Aber das ist Vergangenheit und abgehakt."

Den schmerzhaften Rückschlag am Böllenfalltor hatten die Frankfurter zuvor in imponierender Weise berichtigt. "Heute haben elf Spieler auf dem Feld gestanden, die voller Hingabe gespielt und voller Leidenschaft gekämpft haben", lobte Trainer Niko Kovac nach dem nicht einmal unverdienten Dreier gegen den ambitionierten Champions-League-Starter, der seine hohe fußballerische Qualität allerdings nur in Ansätzen auf den Rasen brachte.

Etwa in der Phase nach dem Ausgleich durch Chicarito (60.), der das Frankfurter 1:0 von Alex Meier (53.) egalisiert hatte. Die Eintracht wankte kurz im Angriffswirbel der Volland, Brandt und Calhanoglu, aber sie fiel nicht. Auch weil der Trainer von der Bank das Signal gab, nicht zurückzuweichen. "Ich habe offensiv gewechselt, weil ich dachte: Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen", erklärte Kovac hinterher.

Ante Rebic, Omar Mascarell und Branimir Hrgota kamen aufs Feld - und der zuvor von einem Pfeifferschen Drüsenfieber geschwächte Rebic legte Marco Fabian das 2:1 auf (79.). Genau dem mit vielen Vorschusslorbeeren gestarteten Mexikaner, im vergangenen Winter noch von Armin Veh verpflichtet, der lange als ein ähnlich großes Missverständnis wie einst der Brasilianer Caio in die Eintracht-Historie einzugehen drohte. Doch schon vor seinem ersten Bundesliga-Tor war Fabian durch riesigen Einsatz beim Pressing aufgefallen, und schließlich sorgte der 27-Jährige in einer packenden zweiten Halbzeit für die Entscheidung.

In Ingolstadt, gegen Hertha

"Das ist der Marco, den wir uns wünschen", sagte Coach Kovac, er habe "eine außerordentlich gute Vorbereitung gehabt", deshalb sei sein Einsatz von Anfang an kein Risiko gewesen. Auch der Frankfurter Sportdirektor freute sich über den Hochveranlagten aus Guadalajara, der nun doch noch den Durchbruch am Main geschafft haben könnte. "Wir haben immer gesagt, dass Marco ein guter Fußballer ist und Eingewöhnungszeit braucht. Er ist immer der lauffreudigste Spieler, kämpft und hat sich heute mit einem Tor belohnt. Von daher freuen wir uns auch besonders für ihn", sagte Bruno Hübner, der kurz vor Schluss auf die Tribüne verbannt wurde. Er hatte sich zu emotional über den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Christian Dingert aufgeregt, als Timothy Chandler Ball und Julian Brandts Fuß traf. Das blieb aber letztlich nur eine Randnotiz, weil Chicarito den Strafstoß an den Pfosten setzte (88.).

Gelöst feierte Fabian deshalb nach Abpfiff vor den glückseligen Eintracht-Fans. "Ich bin einfach nur glücklich, der Mannschaft geholfen zu haben", sagte der Lateinamerikaner. Er habe, selbst als er viele Wochen nicht hatte spielen dürfen, nie aufgegeben, "ich stand immer Gewehr bei Fuß". Auch Kapitän Meier lobte den Mexikaner: "Er ist ein Super-Junge mit einer Super-Qualität, es tut uns gut, wenn Marco Lücken reißt." Mit Fabian in dieser aufsteigenden Form könnten die Hessen ihre starke Startbilanz in der anstehenden englischen Woche mit Spielen in Ingolstadt am Dienstag und gegen Hertha BSC am Samstag weiter optimieren - und den unnötigen Betriebsunfall von Darmstadt damit endgültig vergessen machen.