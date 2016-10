Marco Russ meldet sich gesund

Ein echter Sieger: Eintracht-Profi Marco Russ kann ab sofort wieder seinem Beruf nachgehen. Ziel ist es, im Januar ins Training einzusteigen. © dpa

Frankfurt. Diese Nachricht lässt bei Eintracht Frankfurt und seinen Fans das nächste Bundesliga-Spiel in Hamburg erst einmal etwas in den Hintergrund rücken. Abwehrspieler Marco Russ hat seine Hodenkrebs-Erkrankung überwunden und strebt sein Comeback als Fußball-Profi an. "Marco ist gesund. Er hat die Erlaubnis von den Ärzten bekommen, seinem Beruf nachzugehen", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag. "Wir freuen uns alle sehr. Er war heute bei uns und hat die Nachricht übermittelt."

Kovac kritisiert Infrastruktur

Der Coach hatte bei der Pressekonferenz allerdings auch ein paar harsche Worte parat: Die Trainings- und Arbeitsbedingungen nerven den 45-Jährigen zunehmend. "Man erwartet von uns Erstliga-Fußball mit Zweitliga-Bedingungen", klagte Kovac vor der Partie beim krisengebeutelten HSV am heutigen Freitag (20.30 Uhr/Sky). Alles sei nicht bundesliga-tauglich. "Unsere Jugendlichen im Riederwald sind viel besser dran", sagte der Eintracht-Trainer beim Vergleich mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Die Profis trainieren rund um die Commerzbank-Arena, da ist ihm vieles zu alt, zu eng und zu verstaubt.

Außerdem gebe es nur einen Trainingsplatz mit Rasenheizung. "Der sieht dann im März so aus, dass man keinen gescheiten Pass darauf spielen kann". Er wolle dies alles nicht dramatisieren, aber: "Es ist nicht gut. Doch: Es ist schrecklich." Dem Chefcoach ist zudem aufgefallen, dass seine Profis oft krank seien - und zwar nicht, weil sie nach dem Duschen keine Mützen aufsetzen würden. "Ich weiß nicht, wann die Lüftung zum letzten Mal gereinigt worden ist."

Kovac will die Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages auch von der Infrastruktur abhängig machen und hofft, dass sich mit dem neuen Sport-Vorstand Fredi Bobic da was tut. Die Eintracht würde gerne verlängern. Man sei im Austausch, erklärte Kovac. "Es ist aber nicht so, dass man unterschreibt und dann mehr Gehalt bekommt - oder weniger." Die sportlichen Belange seien sehr wichtig - und da sei noch dieser andere Punkt mit der Infrastruktur. Nach dem ehrenvollen 2:2 gegen Bayern München ist beim Tabellenachten "die Euphorie auch diese Woche da", wie Kovac versicherte. "Ich wünsche mir, dass das hält."

Marco Russ will trotz seines anstehenden Reha-Programms unbedingt nach Hamburg mitreisen. Seine Erkrankung war im Mai kurz vor dem Relegations-Hinspiel gegen Nürnberg festgestellt worden. In der Partie hatte der 31-Jährige trotzdem mitgewirkt, sich danach aber einer Operation und einer Chemotherapie unterziehen müssen. Bei einer Untersuchung am Mittwoch bekam Russ nun die Nachricht, dass die Behandlung gut verlaufen ist.

"Er wird jetzt versuchen, hier den Anschluss so schnell wie möglich zu schaffen", sagte Kovac. Russ wird die Reha bei der Eintracht absolvieren. Sein Trainer hofft, dass der Verteidiger im Trainingslager im Januar in Abu Dhabi wieder ins Training einsteigen kann. "Die Zeit von der ersten Chemo bis vor drei, vier Wochen war echt hart", hatte der Abwehrspieler im September in einem Interview der "Frankfurter Rundschau" gesagt. Zu der Krankheit meinte er: "Es war schon kurz vor knapp. Es war nicht so, dass man die Operation hätte verhindern können. Es war so, dass es ziemlich zügig entfernt werden musste." Ihm sei aber ziemlich schnell klar geworden, dass er es schaffen werde. Die Eintracht hatte im September den Vertrag von Russ bis 2019 verlängert.