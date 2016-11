Russ gilt als geheilt

Marco Russ hofft auf eine schnelle Rückkehr ins Eintracht-Team. © dpa

Frankfurt. Bundesliga-Profi Marco Russ von Eintracht Frankfurt hat seine Hodenkrebs-Erkrankung offenbar vollständig überstanden. "Die Rückfallgefahr bei mir ist jetzt unter drei Prozent", sagte der 31 Jahre alte Abwehrspieler in einem "Bild"-Interview (Donnerstag). "Hätte ich die zweite Chemo nicht gemacht, hätte die Rückfall-Gefahr bei fast 50 Prozent gelegen. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen, ansonsten hätte die Gefahr bestanden, ein paar Jahre später wieder an Krebs zu erkranken."

Die schwere Erkrankung war bei Russ im Mai kurz vor den beiden Relegationsspielen gegen Nürnberg festgestellt worden. Bereits im Januar will er jetzt wieder ins Training seines Vereins einsteigen. "Ich habe ein Ziel: Ich will im Januar mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi. Egal, ob es dann schon fürs Mannschafts-Training reicht oder ob ich dort weiter das Reha-Programm mache. Wenn mein Körper weiterhin so mitmacht, bin ich zuversichtlich, dass es klappt", sagte Russ.

An ein Comeback in der Bundesliga sei in dieser Saison aber trotzdem noch nicht zu denken. "Es besteht die Gefahr auf Entzündungen im Körper. Der Körper hat ein halbes Jahr nichts gemacht. Ich fange komplett bei Null an", sagte Russ. Der Verteidiger beschreibt in dem Interview, wie er im Oktober nach einer Operation und zwei Chemotherapien wieder mit dem individuellen Training begann. "Als ich das erste Mal trainiert habe, war ich komplett fix und alle nach den ersten Stabilitäts-Übungen", sagte er. "Als ich dann noch ein bisschen Kraft-Training gemacht habe und 15 Minuten laufen gegangen bin, war es bei mir richtig vorbei. Die Luft - komplett weg. Überall Muskelkater. Aber darüber war ich froh. Das hatte ich ein halbes Jahr nicht mehr. Inzwischen merke ich Fortschritte. Es geht wieder einfacher." lhe