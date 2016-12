Spitzenmäßig in die Pause

Bei Frankfurts Torschützen Branimir Hrgota entlädt sich die Freude über das 1:0. Mijat Gacinovic feiert mit. © dpa

Frankfurt. "Der Nikolaus war noch nie der Osterhase." Dieses hübsche Bonmot ist von Bayern-Präsident Uli Hoeneß überliefert. Soll heißen: Die Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga fallen nicht im Dezember, sondern im Frühjahr. Den Fans der Frankfurter Eintracht dürften derlei relativierende Betrachtungen momentan völlig egal sein: Nach dem, vor allem einer sehr effizienten Chancenverwertung geschuldeten, 3:0 (1:0)-Erfolg im Rhein-Main-Duell gegen den FSV Mainz 05 überwintern die Hessen mit 29 (!) Punkten aus 16 Spielen auf jeden Fall auf einem der Plätze, die am Saisonende für das internationale Geschäft reichen werden.

Der Höhenflug des Abstiegskandidaten der Vorsaison ist eine der Sensationen dieser Spielzeit. "Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch. Wir haben heute auch das notwendige Spielglück gehabt. Die Punkteausbeute ist natürlich sensationell. Darüber sind wir sehr glücklich. Es ist vieles möglich", sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic.

Torjäger Alex Meier (Erkältung) fehlte bei den Frankfurtern komplett im Kader, nach dem 0:1 in Wolfsburg rückten Mijat Gacinovic und Timothy Chandler neu ins Team. Vor dem Anpfiff wurde bekanntgegeben, dass Chandler seinen Vertrag bis 2020 verlängert hat.

Nach der typischen Abtastphase erwischte die Eintracht den Nachbarn auf dem falschen Fuß: David Abraham spielte einen perfekt getimten langen Ball auf Meier-Vertreter Branimir Hrgota, der künstlerisch wertvoll mit dem Außenrist zum 1:0 vollendete (18.).

Cordoba fliegt vom Platz

Doch die Mainzer erholten sich umgehend vom Rückstand - und hatten im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs klare Vorteile gegen viel zu passive Frankfurter. Jhon Cordoba und Pablo de Blasis vergaben postwendend die Doppelchance zum Ausgleich (19.), Stefan Bell scheiterte mit einem Kopfball nach einer Ecke an Eintracht-Schlussmann Lukas Hradecky (24.), Yunus Malli zögerte im Strafraum zu lange (39.). Das 1:0 zur Pause war für die Hessen ziemlich schmeichelhaft.

Rekonvaleszent Marc Stendera sah das in der Halbzeitpause am Sky-Mikrofon ähnlich. "Es hätte durchaus auch 1:1 stehen können. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Torchancen zulassen", sagte das Frankfurter Eigengewächs, das nach ausgeheiltem Kreuzbandriss im neuen Jahr wieder ins Training einsteigen will.

Aber auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste Gelegenheit: SGE-Keeper Hradecky lenkte Jean-Philippe Gbamin mit viel Glück an den Pfosten (47.). Der Finne zeigte ohnehin ungewohnte Schwächen: Nach einem missglückten Abwurf zielte Öztunali nur knapp vorbei (53.).

Doch die überlegenen Mainzer schwächten sich selbst, als Cordoba Abraham einen Tritt verpasste und eine unterm Strich gerechtfertigte Rote Karte wegen Tätlichkeit sah (55.). Allerdings hätte auch Ante Rebic nach zwei klaren Schwalben und einem mit Gelb bestraften Foul zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr auf dem Feld sein dürfen. Die große Dominanz entwickelte die Eintracht allerdings auch mit einem Mann mehr nicht. Vieles blieb im Spiel nach vorne Stückwerk, weil sich vor allem Marco Fabian weit entfernt von seiner Bestform präsentierte. Doch eine feine Einzelleistung des eingewechselten Aymen Barkok sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung (75.). Nach einem Konter stellte Hrgota sogar auf 3:0 (85.), was definitiv zu viel des Guten war. Aber auch mäßige Leistungen reichen für die auf einer Erfolgswelle reitenden Hessen in dieser Saison zum klaren Sieg. Selbst Uli Hoeneß dürfte das grübelnd registrieren.