Frankfurt. Als die letzte Flanke geschlagen und der letzte Kilometer abgespult war, drehte Timothy Chandler noch einmal auf. In den Katakomben der Frankfurter WM-Arena hatte der US-Nationalspieler sein letztes Opfer für Samstagabend schnell ausfindig gemacht: Abwehrkollege David Abraham. Der Innenverteidiger, bis vor einem Jahr in Hoffenheimer Diensten, hatte wenige Minuten vor dem packenden Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen den 1. FC Köln (1:0) über den Videowürfel des ausverkauften Stadions die Verlängerung seines Vertrags bis 2019 bekanntgegeben und stand hinterher dem vereinseigenen TV-Sender Rede und Antwort.

Zumindest probierte er es - denn der sprintgewaltige Chandler, der zuvor auf der rechten Außenbahn sämtliche Gegenspieler zur Verzweiflung gebracht hatte, ließ auch als Spaßvogel nicht locker. Mehrmals sprang der 26-Jährige ins Bild und versuchte, den Argentinier mit Zurufen auf Spanisch zu irritieren. Da Abraham jedoch so cool reagierte, wie er seit Wochen in der Innenverteidigung agiert, wandte sich Chandler kurz darauf den wartenden Medienvertretern zu. Gemächlichen, ja fast schon alibimäßig antriebslosen Schrittes, als wollte er der Welt zeigen: Seht her, wir haben alles gegeben - hier stehe ich.

Maßgenaue Flanke

Ganz so ausgepumpt gab sich Chandler, der in der fünften Minute mit einer maßgenauen Flanke das frühe Frankfurter Siegtor durch Mijat Gacinovic vorbereitet hatte, dann allerdings nicht. "Bei mir war von der Kraft her wirklich noch alles in Ordnung. Ich gebe mein Bestes und versuche immer, jemanden in der Mitte zu finden. Bei Mijat hat das heute gut geklappt", meinte der Rechtsverteidiger - und gab einen Einblick in das Innenleben des Fast-Absteigers vom Main, der jetzt punktgleich mit den vielfach als Überraschungsteam gelobten Kölnern ist. "Intern und auf dem Platz sind wir eine Top-Mannschaft. Wir sind einfach topfit und geben Vollgas bis zur letzten Minute." Gegen die Rheinländer blieben die Schwarz-Weißen im vierten Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor.

Chandler und die Eintracht - das schien lange Zeit ein doppeltes Missverständnis zu werden. Der in der Mainmetropole geborene Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen durchlief ab dem zwölften Lebensjahr die Nachwuchsteams der Adlerträger, bis 2010 blieb ihm jedoch der Sprung zu den Profis trotz guter Leistungen in der U 23 (50 Spiele, 8 Tore) verwehrt.

Der Bundesliga-Durchbruch kam erst mit dem Wechsel zum 1. FC Nürnberg (95 Spiele, 4 Tore), den er nach dem Abstieg 2014 wieder gen Heimat verließ. Doch nach einer soliden ersten Saison unter Thomas Schaaf war Chandler unter Armin Veh nur zweite Wahl. Unter Trainer Niko Kovac, der die Eintracht in der Relegation vor dem Abstieg rettete, dreht der US-Boy jetzt wieder auf - er ist nicht der Einzige.

"Wir haben einfach das nötige Selbstvertrauen", erklärte Linksverteidiger Bastian Oczipka, der etwas platter als sein Kollege auf der rechten Seite wirkte. "Viel weiter hätte ich es heute nicht mehr geschafft."

Identifikationsfigur für die Fans

Das Eigengewächs Chandler avanciert zudem immer mehr zur Identifikationsfigur. Eine Rettungstat in der zwölften Minute, als sich Chandler in eine Kölner Hereingabe warf und aus der Grätschposition mit dem Ball zu einem Sprint weit in die gegnerische Hälfte ansetzte, bejubelte das Frankfurter Publikum wie einen zweiten Treffer. "Wir wollten ein frühes Tor erzielen und nicht vor unseren Fans verlieren. Das ist uns gelungen. Ein paar Sachen kann ich aber immer noch besser machen", gibt sich der menschgewordene Lungenflügel der Hessen noch selbstkritisch.

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt Chandler übrigens nicht. Schon gestern ging es für ihn weiter nach Chicago. Mit dem von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann betreuten US-Nationalteam trifft der 26-Jährige in der WM-Qualifikation auf Mexiko und Panama. Vor allem das erste Match gegen Mexiko am Freitag ist nicht ohne Brisanz, schließlich kommt es zum Wiedersehen mit seinem Frankfurter Mannschaftskollegen Marco Fabián - auch der Offensivmann präsentierte sich in der Partie gegen Köln in bester Form.

Im direkten Duell wollen es beide aber nicht zu hart angehen lassen. "Wir müssen ja wieder zusammenspielen", witzelte Chandler.