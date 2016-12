Wie ein Sechser im Lotto

Seltenes Gefühl: Frankfurts Abwehrchef David Abraham freut sich über sein bislang einziges Saisontor gegen Ingolstadt. © dpa

Frankfurt. David Abraham ist ein Mann der leisen Töne. Der Abwehrchef von Eintracht Frankfurt, der vor drei Jahren noch zu den Relegations-Helden der TSG Hoffenheim zählte, überzeugt mit Leistung und Ausstrahlung. Starallüren sind dem Familenvater trotz konstant starker Leistungen fremd. Der frühere U-20-Weltmeister und Ex-Teamkollege von Barcelonas Superstar Lionel Messi ist immer freundlich, höflich sowieso.

Interviews gibt der Argentinier, der sich im Topspiel gegen die punktgleiche TSG am Freitag (20.30 Uhr) natürlich einen Heimsieg wünscht, noch immer am liebsten mit Dolmetscher, obwohl sein Deutsch inzwischen recht passabel ist. Was der 30-Jährige sagt, hat Hand und Fuß. "Wenn ich in eine neue Mannschaft komme, bin ich eigentlich etwas schüchtern, aber je mehr ich hineinwachse, desto mehr Verantwortung übernehme ich", hat sich Abraham bei seiner Vorstellung im Krisen-Winter 2013 in Hoffenheim selbst beschrieben. Eine Aussage, die auch zu seiner Zeit in Frankfurt passt. Der flinke Innenverteidiger muss sich wohlfühlen, braucht die nötige emotionale Wärme, um Topleistungen abrufen zu können.

Wichtige Wertschätzung

Das war am Schluss bei der TSG, wo ihn auch kleinere Verletzungen immer wieder zurückwarfen, nicht mehr der Fall - der Wechsel nach Hessen ein Sechser im Lotto für ihn. Hier ist Abraham seit Sommer 2015 bei Fans und Teamkollegen beliebt und genießt auch bei Trainer Niko Kovac einen hohen Stellenwert. "Hier hat keiner einen Stammplatz, außer David", betonte der Kroate zum Start der Saisonvorbereitung.

Diese Wertschätzung tut dem Argentinier natürlich gut, der in den Relegations-Duellen der Eintracht gegen Nürnberg zu den Eckpfeilern zählte. "Ich fühle mich extrem wohl in Frankfurt, es passt alles für mich und meine Familie", unterstreicht er und ergänzt: "Ich habe keinen größeren Wunsch, als noch lange für die Eintracht zu spielen." Da war die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2019 vor einigen Wochen die logische Konsequenz. "Mit seiner positiven Ausstrahlung, seiner Leistungsbereitschaft und seiner sportlichen Qualität ist er zu einem sehr wichtigen Spieler geworden", lobt Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner.

Abraham übernimmt Verantwortung, steht in der internen Hierarchie weit oben. Dabei versucht er auch die Führungsrolle von Marco Russ zu übernehmen, der nach seiner überwundenen Krebserkrankung im Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen möchte.

Abraham, dem die neue Defensiv-Variabilität der Eintracht entgegenkommt, ist aber nicht nur als Abwehrchef ein entscheidender Faktor für den Frankfurter Höhenflug. Er ist auch Wortführer und Mentor der spanisch sprechenden Fraktion bei den Hessen. Jesus Vallejo, Omar Mascarell oder der schon als Fehleinkauf verschrieene Mexikaner Marco Fabian profitieren von Abrahams Hilfestellungen - auch im Privatleben. "Manchmal muss man die Jungs an die Hand nehmen und das Richtige sagen", erklärt Glücksgriff Abraham, für den die Hessen die verhältnismäßig geringe Ablösesumme von zwei Millionen Euro in den Kraichgau überwiesen.

Beste Form seiner Karriere

In Hoffenheim schwärmen sie noch immer vom Abwehr-Ass, das in dieser Runde für Frankfurt alle 13 Bundesliga-Partien bestritten und einen Treffer erzielt hat, als feinem Menschen und Fußballer. 46 Mal trug der Argentinier das TSG-Trikot, das Topduell am Freitag wird sein 45. für die Hessen sein. Abraham, der nach Europa-Stationen beim FC Getafe in Spanien und beim FC Basel vielleicht die beste Runde seiner Karriere absolviert, genießt den Moment intensiv und will mit der Eintracht solange wie möglich in der Spitzengruppe bleiben. Ein Sieg gegen seinen Ex-Klub würde folglich besonders süß schmecken.

Und er hat noch Träume: "Meine Vision ist nicht die zweite Tabellenhälfte", zeigt er sich ehrgeizig. Auch ein Debüt in der argentinischen A-Nationalmannschaft bleibt ein Ziel. "Mir geht es darum, gute und ehrliche Arbeit zu leisten, so gut wie möglich zu spielen und zu überzeugen", sagt Abraham, der auch einen italienischen Pass besitzt. Laute Kampfansagen sind eben nicht sein Stil.