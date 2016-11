Immobile plötzlich Hoffnungsträger

Coverciano/Mailand. Die Brisanz des Länderspiel-Klassikers kann auch der Testspielstatus nicht in Bedeutungslosigkeit verwandeln. "Italien gegen Deutschland bleibt Italien gegen Deutschland, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist", sagt Italiens Nationaltrainer Giampiero Ventura vor dem 35. Aufeinandertreffen der vierfachen Weltmeister am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) im altehrwürdigen Stadio Giuseppe Meazza von Mailand - auch wenn Italien auf Stammspieler wie Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Alessandro Florenzi und Claudio Marchisio verzichten muss.

Zuletzt gewannen am Ende immer die Deutschen: Das 4:1 in München Ende März war der erste DFB-Sieg über Italien nach 21 Jahren. Und mit dem 7:6 nach dem nervenaufreibenden Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale in Bordeaux endete der Mythos vom ewigen Angstgegner (1970, 1982, 2006, 2012).

Zunder wird dabei meist nur von außen herangetragen. Das Verhältnis zwischen beiden Lagern ist von großem Respekt geprägt. Man kennt sich eben. "Ihr habt meinen deutschen Lieblingsspieler Özil, wir haben in Buffon den besten Keeper der Welt - immer noch besser als Neuer", erklärte der Ex-Dortmunder Ciro Immobile im kicker-Interview. Es hat schon üblere Provokationen gegeben.

Vielen deutschen Fans ist Immobile als jener Mann in Erinnerung geblieben, der Robert Lewandowski beim BVB nicht ersetzen konnte - und den niemand zum Essen einlud. Unter Ventura hat der 26-jährige Stürmer derweil den Durchbruch zum Stammspieler in der "Squadra Azzurra" geschafft. Das hat seine Gründe. Der 68-jährige Ventura war es, der Immobile einst beim FC Turin zum Torschützenkönig der Serie A formte - und so überhaupt für die Aufgabe beim BVB empfahl.

Über die Umwege Dortmund, Sevilla und nochmals Turin scheint Immobile sein sportliches Glück nun bei Lazio Rom gefunden zu haben. Neun Tore in zwölf Ligaspielen stehen bei ihm zu Buche - und auch in der Nationalelf läuft es für den Neapolitaner immer besser. Mit vier Treffern in vier Partien, darunter der wichtige Doppelpack in der Schlussphase beim 3:2-Erfolg in Mazedonien, hat Immobile den Azzurri die Chance auf die direkte WM-Qualifikation bewahrt. In der schweren Gruppe G ist Italien derzeit punktgleich mit Ex-Weltmeister Spanien.

Dass namhaftere Angreifer wie Mario Balotelli (26) oder Graziano Pellè (31) momentan außen vor sind, liegt aber auch an Venturas Gespür für Talente. Genau dafür hat Italiens Fußballverband den international kaum bekannten Norditaliener, der weder große Trainerstationen noch Titelgewinne vorzuweisen hat, engagiert - dieser Aufgabe kommt der Nachfolger des impulsiven Taktikmeisters Antonio Conte (jetzt FC Chelsea) seit seinem Amtsantritt im Sommer fleißig nach.

Talente wie Torhüter Gianluigi Donnarumma (17) oder Verteidiger Alessio Romagnoli (21/beide AC Mailand) sollen früh von den "Senatori" lernen, wie der Juve-Block um Torwartlegende Gianluigi Buffon (38), Leonardo Bonucci (29) und Co. genannt wird. Dabei sein ist für sie vorerst alles. Einen Shootingstar hat die Ära Ventura indes schon: Andrea Belotti. Der 22-Jährige debütierte nach der EM und trifft seitdem nach Belieben. Als sein Entdecker gilt Giampiero Ventura, der ihn 2015 zum FC Turin holte. (cpa)