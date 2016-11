„Ich habe noch Lust auf Abenteuer“

Nigerias Coach Gernot Rohr könnte 2018 in Russland nach 1962 der erste Nationaltrainer aus Mannheim bei einer Fußball-WM sein. © alex

Bordeaux/Mannheim. Gernot Rohr ist ein fußballbegeisterter Mensch - und abenteuerlustig. Beides ist absolut notwendig für die neue Aufgabe des gebürtigen Mannheimers. Er hat im vergangenen Sommer die schwierige Mission übernommen, als Trainer die Fußballnationalmannschaft von Nigeria zur WM 2018 in Russland zu führen. Nach wie vor ist der Deutsch-Franzose, der seit fast 40 Jahren in Lège-Cap-Ferret an der französischen Atlantikküste lebt, als Bundesliga-Experte für den französischen Fernsehsender Be-IN-Sport tätig. In dieser Eigenschaft war er zuletzt beim deutschen Fußball-Gipfel in Dortmund dabei und hat die erste Niederlage des FC Bayern miterlebt.

Her Rohr, bevor wir zu unserem Interviewthema Nigeria kommen, eine Frage, die alle Bayern-Fans brennend interessiert: Müssen sich die Münchener ernsthaft Sorgen machen, dass sie 2017 ihren 27. Meistertitel verpassen?

Gernot Rohr: Das glaube ich nicht, es wird sich einpendeln. Der FCB wird den Sprung zurück an die Spitze schaffen und wieder Meister sein. Vielleicht nicht mit einem so deutlichen Vorsprung wie in der jüngsten Vergangenheit. Aber die Mannschaft verfügt über das stärkste Aufgebot im Vergleich zur Konkurrenz. Das wird den Ausschlag geben.

Nach zwei Spielen mit Nigeria haben Sie mit sechs Punkten eine blitzsaubere Bilanz. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Ihr Team 2018 in Russland dabei ist?

Rohr: Gut, aber noch sind vier Spiele zu absolvieren und zwölf Punkte zu vergeben. Aber ich glaube schon und hoffe natürlich, dass wir es schaffen, denn wir haben eine starke Mannschaft. Ich bin zuversichtlich.

Sie wären der erste Trainer aus Mannheim seit Sepp Herberger, der eine Nationalmannschaft bei einer WM betreut. Ein erstrebenswertes Ziel für Sie?

Rohr: Ja, natürlich. Aber nicht, um Nachfolger von Herberger zu werden, sondern, weil ich den Fußball liebe und mich auf die WM freue. Das wäre der absolute Höhepunkt in meiner Trainerkarriere. Ich habe großen Ehrgeiz und möchte es unbedingt erreichen.

Nach Ihrem Abschied als Trainer in Burkina Faso hat es nur wenige Monate gedauert, bis Sie ein neues Engagement hatten. Was war auschlaggebend?

Rohr: Ich fühle mich noch fit und habe Lust auf Abenteuer, was ein Job in Afrika immer ist. Die Qualität der Spieler ist groß. Sie sind entwicklungsfähig und hören zu. Es macht Spaß, mit Ihnen zu arbeiten. Das ist eine interessante Aufgabe.

Nigeria ist ein heißes Pflaster. Der Verband war vorübergehend aus der Fifa ausgeschlossen, weil die Regierung des Landes in die Belange des Fußballverbandes eingriff. Da hat der Weltfußballverband Sanktionen verhängt. Ließ Sie das nicht zurückschrecken?

Rohr: Nein, denn ich wusste, wenn es funktioniert mit der Mannschaft, dann bessert sich die Situation. Die Nigerianer haben gelitten, weil sich die Mannschaft nicht für den Afrika-Cup qualifiziert hat. Ich fühle mich wohl und sehe meine Aufgabe auch darin, den Spielern Selbstvertrauen einzuflößen. Angst habe ich nicht, sondern habe mich an meine Aufgabe gewöhnt.

Der Präsident des nigerianischen Fußballverbandes, Amaju Pinnick, hat in einem Interview gesagt, er verspricht sich von Ihnen, dass Sie deutsche Disziplin und französische Finesse ins nigerianische Team bringen. Sind diese Vorschusslorbeeren ein schwerer Rucksack für Sie?

Rohr: Ja, das sind hohe Anforderungen. Aber die Eigenschaften, von denen der Präsident spricht, verkörpere ich ja auch. Da ist es logisch, eine solche Pädagogik und Philosophie zusammenzubringen. Das ermuntert mich in meiner Aufgabe.

Ihr Vertrag läuft zwei Jahre und endet nach der WM in Russland. Sollte sich Nigeria nicht qualifizieren, ist im November 2017 Schluss. Eine Risiko, das Sie bewusst eingegangen sind?

Rohr: Ja, das steht so im Vertrag, und ich habe es akzeptiert. Wir haben gemeinsam ein großes Ziel, da kann man das probieren.

In Ihrem Team stehen mit Victor Moses, John Obi Mikel (beide FC Chelsea), Alex Iwobi (FC Arsenal), Kelechi Ihenacho (Manchester City) und dem Deutsch-Nigerianer Leon Balagun (FSV Mainz 05) fünf Profis aus der englischen Premier League und der Bundesliga. Dazu kommen Spieler, die in der Türkei, Belgien und Portugal ihr Geld verdienen. Eine starke Mannschaft.

Rohr: Ja, das stimmt, sehr stark. Iwobi ist übrigens der Neffe von Jay Jay Okocha, der in den Neunzigern bei Eintracht Frankfurt gespielt hat. Dann muss man noch den Stammkeeper Carl Ikeme von Wolverhampton Wanderes dazuzählen. Er hat gegen Algerien verletzungsbedingt gefehlt.

Sie waren während der Vorbereitung auf das zweite Qualifikationsspiel gegen Algerien (3:1) in London und haben sich von Arsenal-Coach Arsène Wenger Tipps geholt. Haben sie geholfen?

Rohr: Wir haben uns ausgetauscht, das war gut. Wir kennen uns ja seit Jahrzehnten. Er war früher in Straßburg und Monaco, ich kann ihn fast schon als Freund bezeichnen. Wir waren vier Stunden zusammen. Er stammt aus dem Elsass. Sein Vater und mein Großonkel Ossy waren im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Da gibt es emotionale Bindungen.

In Gabun, Niger und Burkina Faso ist Französisch die Amtssprache. In Nigeria müssen Sie Englisch sprechen. Ist das für Sie als Deutsch-Franzose ein Problem?

Rohr: Nein. Als Lessingschüler in Mannheim war ich auf einem neusprachlichen Gymnasium. Englisch war meine erste Fremdsprache. Aber ich muss mich konzentrieren, das ist Gymnastik für das Gehirn.

Sollte Nigeria die Qualifikation schaffen, wie lautet dann Ihr Ziel für Russland 2018?

Rohr: Wenn wir tatsächlich dabei sind, dann wäre natürlich das Erreichen des Achtelfinales toll. (lozu)