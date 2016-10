2283 Euro brutto – ein satter Stundenlohn

Madrid. 2283 Euro pro Stunde, 54 800 Euro am Tag und jährlich stolze 20 Millionen Euro brutto: Mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2022 steigt Toni Kroos im Starensemble von Real Madrid zu den Top-Verdienern auf. Der Weltmeister soll in den kommenden sechs Jahren 120 Millionen Euro kassieren - so viel wie kein deutscher Kicker zuvor. Die Verlängerung bestätigten die Königlichen am Mittwoch, ohne Details zu nennen. "Das nächste Essen geht auf dich", twitterte Union-Berlin-Profi Felix Kroos zur gut dotierten Vertrags-Verlängerung seines Bruders.

Toni Kroos (26) steigt mit dem neuen Kontrakt zu den Real-Superstars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale auf, die ebenfalls rund 20 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Stimmt die Summe auch nur annähernd, ist der 74-malige Nationalspieler in Deutschland alleiniger Rekordhalter. Bislang galt Thomas Müller von Bayern München mit einem Verdienst von bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr als Nummer eins. Bastian Schweinsteiger soll es bei Manchester United auf 14 Millionen Euro bringen, Ilkay Gündogan bei Manchester City auf zwölf Millionen.

Egal, wie viele Millionen letztlich auf Kroos' Konto eingehen werden: Mit dem neuen Arbeitspapier drücken die Königlichen ihre hohe Wertschätzung für ihren Spielmacher aus.

Zidane macht Druck

Offenbar hat der französische Trainer Zinédine Zidane auf eine vorzeitige Verlängerung gedrängt, immerhin besaß Kroos noch einen Kontrakt bis 2020. "Es ist ein Glück, einen Spieler wie ihn zu haben", sagte der ehemalige Weltfußballer zuletzt.

Kroos ist als Stratege aus der Mannschaft der Topstars nicht wegzudenken. Mit dem derzeit verletzten Luka Modric bildet er eines der besten Mittelfeld-Duos der Welt. Seine derzeit starke Form untermauerte der ehemalige Münchner, der 2014 nach Spanien gewechselt war, auch in den beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien in Hamburg (3:0) und gegen Nordirland in Hannover (2:0). Gegen die Tschechen trat der gebürtige Greifswalder sogar als Torschütze in Erscheinung - wie so oft zeigte er dabei seine überragende Schusstechnik.

Trotz starker Konkurrenz durch Sami Khedira und Ilkay Gündogan gilt Kroos in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als gesetzt. "Er bestimmt bei uns das Tempo. Und Toni ist noch torgefährlicher geworden. Er ist einer der wichtigsten Spieler bei uns", sagte zuletzt Abwehrchef Jérôme Boateng.

Das ist auch Real Madrid bewusst. Zuletzt wurde Kroos zwar immer wieder mit anderen Top-Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem soll sich die "Alte Dame" Juventus Turin in ihn verliebt haben. Mit dem neuen Mega-Kontrakt hat sich das nun allerdings wohl endgültig erledigt. sid