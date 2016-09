Adler geben 2:0 aus der Hand

In dieser Szene kann Dennis Endras den Puck festhalten. Am Adler-Torhüter lag es nicht, dass die Mannheimer in Krefeld den Kürzeren zogen.

Krefeld. Einen dramatischen Saisonauftakt erlebten die Mannheimer Adler bei den Krefeld Pinguinen. Trotz einer 2:0-Führung unterlag die Mannschaft von Trainer Sean Simpson am Ende mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

Das beste am ersten Drittel war die Tatsache, dass die Mannheimer ohne Gegentreffer in die Drittelpause gingen. Garant dafür war Torhüter Dennis Endras, der mehrere hochkarätige Chancen der Pinguine zunichte machte. Vor allem zu Beginn der Partie hatten die Blau-Weiß-Roten vor 5400 Zuschauern ihre liebe Mühe mit den stark startenden Krefeldern. Martin Schymainski prüfte Endras bereits nach 90 Sekunden. Kyle Sonnenburg und Marc Mancari sorgten in der Folge für Torgefahr, weil die Adler den Hausherren zu viel Platz ließen. In der elften Minute war es Marcel Müller, der die Scheibe an den Pfosten setzte. Erst spät kamen die Kurpfälzer öfter gefährlich vor das von Patrick Galbraith bewachte Tor. Jamie Tardif, David Wolf und Garrett Festerling brachten aber den Puck nicht unter. "Wir hatten damit gerechnet, dass Krefeld hart kommt. Wir hatten Dennis und konnten dann das Heft in die Hand nehmen", fasste Kapitän Marcus Kink das erste Drittel zusammen. In der Kabine hatte Simpson augenscheinlich die richtigen Worte gefunden. Nur wenige Sekunden waren nach Wiederbeginn gespielt, als Kinks Querpass an den Schlittschuh von Kulbertanz prallte, der mitgefahrene Marcel Goc hatte keine Mühe, dieses Geschenk in die 1:0-Führung umzumünzen. In der Folge überstanden sie erst eine Unterzahl, um dann, kaum komplett, auf 2:0 zu erhöhen. Chad Kolarik hatte abgezogen (25.). Die Rheinländer wussten gar nicht, wie ihnen geschah, in der 26. Minute hätte es 3:0 stehen können, Kinks Schlagschuss klatschte an die Latte. Die Schiedsrichter gingen auf Nummer sicher und überprüften per Videobeweis. Wenig später schickte Plachta Tardif mit einem feinen Pass auf die Reise, in Penalty-Manier versuchte er den Krefelder Schlussmann zu überwinden (30.). Dieses Mal blieb der Pinguin Sieger, Tardif ärgerte sich sichtlich, doch auch Krefelds Coach Franz Fritzmeier war sauer, nahm eine Auszeit, weil seine Schützlinge völlig neben sich standen.

Dieser Schachzug nutzte nur kurzfristig etwas, Minuten später waren die Adler wieder im Vorwärtsgang. Acht Minuten vor der Pause durften die Mannheimer erneut in Überzahl ran. Akdag versuchte es mit einem Schlagschuss, der noch abgefälscht wurde, Festerling, Tardif und Johnson aus kurzer Distanz. Auch wenn kein Tor gelang, die Dominanz war überdeutlich. Wegen eines Stockschlags musste Daniel Sparre zwei Minuten auf die Strafbank (35.). Für 32 Sekunden durften die Pinguine sogar mit Fünf gegen Drei ran, weil auch Johnson eine Strafe kassierte. Gerade wieder zu Viert, mussten die Blau-Weiß-Roten den Anschlusstreffer einstecken - Daniel Pietta hatte freie Bahn (38.).

Dank Endras blieb es beim 2:1, als Dragan Umicevic alleine auf den Goalie zulief. Doch der Nationalkeeper zog dem Schweden den Zahn. In der Schlussminute kassierte Kink noch eine Strafe.

Diese Unterzahl überstanden die Adler zwar, doch als sie in der 49. Minuten erneut zu Viert ran mussten, schlug Lukas Koziol zu - 2:2. Pech für Mannheim und Akdag, der hatte abgezogen, Galbraith hatte Mühe, die Scheibe festzuhalten (52.). Hoher Stock oder nicht bei Koziols Tor (58.)? Das prüften die Schiedsrichter per Videobeweis und gaben den Treffer zum 3:2. Kaum hatte Endras seinen Posten zugunsten eines sechsen Feldspielers geräumt, erhöhte Müller auf 4:2 (59.). Jetzt wurde es hektisch. Endras räumte wieder seinen Platz, dazu durften die Adler in Überzahl ran - Marcel Goc verkürzte auf 3:4. Die Adler versuchten alles, doch es blieb beim Sieg der Krefelder. Kaum ertönte die Schlusssirene, als die Fäuste flogen. Festerling musste verletzt vom Eis begleitet werden. jako