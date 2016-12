Angriffslustige Leipziger

RB Leipzig, hier Emil Forsberg und Willi Orban (r.), geht ohne Angst ins Kräftemessen mit dem FC Bayern. © dpa

Leipzig. Mit großem Selbstvertrauen und der nötigen Lockerheit reist Aufsteiger RB Leipzig zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am morgigen Mittwoch in München (20 Uhr/Sky). RB-Sportdirektor Ralf Rangnick sieht sein Team psychologisch sogar im Vorteil. "Wenn wir gewinnen würden, wäre das eine ziemlich große Überraschung. Alles andere als ein Bayern-Sieg wäre aus Münchner Sicht eher eine Enttäuschung", sagte Rangnick und sieht den Druck bei den Bayern. Siegt RB, liegt die Tabellenführung unterm Weihnachtsbaum - und das nur sieben Jahre nach Klubgründung.

"Sportlich war es ein Traumjahr", sagte Rangnick. Im Sommer hatte er das Team als Trainer in die Bundesliga geführt, dort sollte es im ersten Jahr sorgenfrei zugehen - nun kann man die Bayern von Platz eins holen. "Jeder in Deutschland und auch wir in Leipzig sind natürlich von dieser fantastischen Hinrunde überrascht worden", erklärte der Sportdirektor. Gut sei, dass Leipzig sich auf dem Rasen nicht verstecken könne. Solche Teams würden in München nämlich oft scheitern. "Unsere Spielweise ist von hoher Laufbereitschaft, von Aggressivität und Leidenschaft geprägt", erklärte der Schwabe und versprach: "Wir wollen in München unser Spiel auf den Platz bringen."

Zuständig für die Siegtaktik ist Trainer Ralph Hasenhüttl, der nach elf Siegen aus 15 Spielen in den Blickpunkt gerückt ist. "Ralph Hasenhüttl macht es gut in Leipzig", lobte Bayern-Präsident Ulli Hoeneß im "kicker" und prognostizierte: "Wenn wir irgendwann einmal einen deutschsprachigen Trainer suchen sollten, gehört er mit Sicherheit zu den drei Kandidaten, über die man nachdenken muss." Hasenhüttl reagierte darauf gelassen. "Bis der FC Bayern einen deutschsprachigen Trainer holt, wird schon noch eine ganze Weile vergehen", sagte der Österreicher. Mit der bisherigen Ausbeute von 36 Punkten sind Hasenhüttl und Rangnick mehr als zufrieden. "Das ist ein Punkteschnitt von 2,4. Diesbezüglich sind wir mit den Bayern derzeit auf Augenhöhe", sagte der Sportdirektor, schränkte aber ein: "Was alle anderen Parameter angeht, sind wir noch meilenweit von ihnen entfernt."

Vergleiche zum Liga-Rivalen Hoffenheim, mit dem Rangnick 2008 in ähnlicher Position war, zieht der 58-Jährige ungern. Damals wurde der "Professor" mit dem Aufsteiger Herbstmeister, stürzte dann in der Rückrunde aber auf Rang sieben ab. "Wenn uns das Beispiel Hoffenheim etwas sagt, dann, wie viel ein Herbstmeistertitel wert ist. Nämlich so gut wie gar nichts", so Rangnick. Seinerzeit verstärkte sich die TSG zur Rückrunde noch mit Timo Hildebrand und Stürmer Boubacar Sanogo. Einen solchen Schritt will man nun offenbar vermeiden. "Es gibt keinen Grund, da irgendwas zu verändern", so Rangnick bei "Sky90".

Nagelsmann "relativ neutral"

Der aktuelle TSG-Trainer Julian Nagelsmann verfolgt das Gipfeltreffen mit Humor. "Ich schaue, dass ich in der ersten Halbzeit noch eine Viertelstunde reinkann, Fernsehen gucken", sagte der 29-Jährige, dessen drittplatziertes Team zeitgleich gegen Bremen ran muss. Nagelsmann ist nach eigenen Angaben bei dem Spiel in München "relativ neutral", obwohl er im oberbayrischen Landsberg am Lech geboren ist. "Ich glaube, die Bayern müssen sich anstrengen", blickte Nagelsmann voraus. Die Tabellensituation sei so in Ordnung, wie sie ist. "Ich bin ganz zufrieden mit unserer Ausbeute", bekräftigte der Hoffenheimer Erfolgstrainer. Die TSG hat neun Punkte Rückstand auf das Spitzenduo. sid/jb