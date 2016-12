Arm in Arm mit Messi

Auch der Name von Mesut Özil taucht in den "Football Leaks"-Dokumenten aus, ebenso der von Cristiano Ronaldo. © dpa

Madrid. "El Mundo" glaubte, seine Leser um Entschuldigung bitten zu müssen. Die Madrider Tageszeitung, die dem europäischen Recherchenetzwerk "European Investigative Collaborations" angehört und in Spanien die vom "Spiegel" aufgespürten "Football Leaks" veröffentlichte, begann einen ihrer Artikel mit den Worten: "Die Frage ist berechtigt: Warum werden die Ergebnisse einer Recherche, die die schmutzigen Geschäfte des Fußballs aufdeckt und unter anderem Cristiano Ronaldo betrifft, am Tag des Spiels Barça - Madrid veröffentlicht?"

Manche wittern ja überall Verschwörungen, und wenn sie lesen, dass Real-Madrids Superstar Ronaldo 150 Millionen Euro in Steueroasen gebunkert haben soll, dann sind sie erstmal nicht sauer auf ihr Idol, sondern glauben an eine perfide Schützenhilfe für den Erzrivalen FC Barcelona. Nun gut, "El Mundo" stellte das klar: Der "Spiegel" erscheint samstags, die Geschichte war vorerst zu Ende recherchiert, und ein Pressenetzwerk aus zwölf Ländern kann bei ihrer Veröffentlichungsstrategie nicht die Spielpläne aller Ligen berücksichtigen.

Auch Neymar schon verurteilt

Beim Clásico am Samstag im Camp Nou wurde Ronaldo dann von den 98 000 Zuschauern ausgepfiffen wie üblich, aber seine mutmaßlichen Steuertricks waren kein zusätzlicher Zunder für die Barça-Fans. Sie kennen diese Geschichten von ihrem eigenen Verein: Messi und Neymar mussten schon Ermittlungen über sich ergehen lassen, Messi wurde im Sommer zu einer 21-monatigen Haftstrafe (die er voraussichtlich nicht antreten muss, weil sie nach spanischem Recht zur Bewährung ausgesetzt werden kann) verurteilt. Da wundert's niemanden, dass jetzt auch mal Ronaldo dran ist (und Özil und Mourinho und Falcao und welche Namen sonst noch in den 18,6 Millionen "Football-Leaks"-Dokumenten auftauchen werden).

Mit Messi verstand sich Ronaldo am Samstag offenbar besonders gut. Die Barceloneser Zeitung "Sport" veröffentlichte fünf Fotos vom Clásico, auf denen sich die beiden Fußballer auf dem Rasen ziemlich freundlich in den Armen halten. Keiner von beiden schoss an diesem Nachmittag übrigens ein Tor. Das Spiel endete 1:1-Unentschieden, Real führt die spanische Liga weiter mit sechs Punkten vor Barcelona an. So gesehen haben die "Football Leaks" für die Madrider keinen größeren Schaden angerichtet.

Dass die Spanier überhaupt von den mutmaßlichen Steuermauscheleien der Superstars erfuhren, ist der Standhaftigkeit von "El Mundo" zu danken. Die Madrider Beraterfirma Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment, die für diese Stars arbeitet, ist davon überzeugt, dass die in den "Leaks" enthaltenen Informationen illegal aus ihren Rechnern den Weg zum "Spiegel" fanden, und beantragte deshalb Veröffentlichungsverbot. Ein Madrider Richter, Arturo Zamarriego, gab der Firma recht und drohte dem Chefredakteur von "El Mundo" im Falle der Zuwiderhandlung bis zu fünf Jahre Haft an. So berichtet es die Zeitung selbst. Sie ignorierte aber die richterliche Anordnung. Die Pressefreiheit gehe vor, das öffentliche Interesse an der Geschichte sei unzweifelhaft.

Hat Ronaldo korrekt bezahlt?

Die Frage der Fragen ist: Hat Cristiano Ronaldo seine Steuern bezahlt, wie er muss, oder ließ er die Millioneneinnahmen aus seinen Werbeverträgen unversteuert in Steueroasen wie die Britischen Jungferninseln fließen? Laut "El Mundo" gehen die spanischen Steuerbehörden dieser Frage seit dem 3. Dezember 2015 nach. Finanzstaatssekretär José Enrique Fernández de Moya sagte, dass "die Informationen des Finanzministeriums denen entsprechen, die in den Medien veröffentlicht worden sind". Die spanischen Finanzbehörden seien "extrem professionell und werden die Inspektionen durchführen, die sie für notwendig halten".

Mit diesen Worten gab der Staatssekretär mehr Rätsel auf, als er löste. Wird es neue Untersuchungen geben? Zu welchem Ergebnis haben die Ermittlungen geführt? Die portugiesische Spielerberatungsagentur Gestifute des Ronaldo-Vertrauten Jorge Mendes veröffentlichte ein Zertifikat des Finanzamtes vom November, nach dem Ronaldo mit seinen Steuerzahlungen "auf dem Laufenden" sei. Das muss aber nicht viel heißen - weitere Ermittlungen können leicht Nachforderungen in Millionenhöhe ergeben.