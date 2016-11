Aubameyangs Kurztrip bestraft

Pierre-Emerick Aubameyang muss den 1:0-Sieg seines BVB gegen Lissabon von der Tribüne aus mitverfolgen. © dpa

Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang zog seinen Humphrey-Bogart-Hut noch tiefer ins Gesicht, klappte den Mantelkragen hoch und stahl sich vor dem Abpfiff aus dem Stadion. Im roten Ferrari düste er kurz nach 23 Uhr mit seinem Bruder Willy davon. Als er dann am Morgen mit einem goldlackierten Audi-Geschoss zum Training von Borussia Dortmund vorfuhr, pünktlich um 9.50 Uhr, war auch das Rätsel um seine Suspendierung gelöst.

Ein verlängerter Kurztrip mit der Familie ins Mailänder Nobelhotel Villa Borghi hat BVB-Trainer Thomas Tuchel anscheinend dermaßen verärgert, dass der seinen Topstürmer aus dem Kader für das wichtige Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0) warf. In Italien für Instagram-Fotos zu posieren, war keine von Aubameyangs klügeren Taten.

Schweigemauer steht

Denn möglicherweise wurde dem für seine exzentrischen Auftritte bekannten Kapitän der gabunischen Nationalmannschaft ein Foto zum Verhängnis, das ein Freund am Montag in einem Sozialen Netzwerk gepostet hatte. Darauf ist der BVB-Profi neben seinen Brüdern in Mailand und neben einem Privatjet auf dem Flughafen Malpensa zu sehen. Sportdirektor Michael Zorc wollte sich dazu nicht im Detail äußern, sprach stattdessen viel lieber über einen gelungenen Fußballabend. "Es ist eine klasse Leistung, in dieser Gruppe nach vier Spielen schon im Achtelfinale zu stehen", lobte er den Auftritt gegen die Portugiesen.

Die Schweigemauer des BVB, sie stand auch am Tag danach. "Interne Gründe", so blieb die schon am Mittwoch ausgegebene Sprachregelung, an die sich Spieler und Offizielle treuherzig hielten. Raum für Spekulationen aller Art war also reichlich vorhanden, verwunderlich, dass der Verein dies zuließ.

"Das war eine Maßnahme, die notwendig war und mit diesem Spiel beendet ist", sagte Tuchel kryptisch: "Manche Dinge müssen eben losgelöst von ihrem Zeitpunkt betrachtet werden." Entweder gebe es eine Konsequenz oder eben nicht, erklärte Tuchel, auf die Bedeutung des Spiels werde also keine Rücksicht genommen. Und, es klang wie ein Erziehungstipp aus dem Elternratgeber: "Wenn schon konsequent, dann auch konsequent konsequent."

Für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV, bei dem sich die Borussia traditionell sehr schwer tut, wird Aubameyang in Gnaden aufgenommen. Der Trainer war wohl am meisten erleichtert, dass seine Mannschaft auch ohne den Star vorzeitig das Achtelfinal-Ticket löste - obendrein durch ein Tor von dessen Vertreter Adrian Ramos (12.). Denn es rechtfertigte das Zeichen, das Tuchel mit der Suspendierung auch an die jungen Spieler im Kader gesetzt hatte: Disziplinlosigkeiten werden, zumal in dieser schwierigen Phase, nicht geduldet. "Es ist uns sehr, sehr schwer gefallen, auf ihn zu verzichten", sagte Tuchel nachdenklich. "Er ist ganz klar unser Stürmer Nummer eins, er hätte gespielt. Es fällt sehr schwer, auf seine Qualität zu verzichten."

Dass der Titelverteidiger Real Madrid bei Legia Warschau (3:3) patzte und der BVB in der Gruppe F Spitzenreiter ist, soll die Mannschaft auch in der Bundesliga beflügeln. "Was hilft, ist die Tabelle, das Erfolgserlebnis schwarz auf weiß. Das hilft wie nichts anderes", sagte Tuchel: "Aber wir haben ganz sicher kein Konzentrations- oder Prioritätenproblem."

Gegen Sporting schleppten sich die Dortmunder quasi zum notwendigen Sieg, "jeder ist über den roten Punkt hinausgegangen", wie Julian Weigl berichtete. Tuchel kündigte an: "Das Ergebnis rahmen wir uns ein. Es hat sich wahnsinnig schwer angefühlt. Ein paar Spieler haben Spielpraxis bekommen, da war es auch nur halb verantwortlich, die reinzuwerfen." Marc Bartra in der Innenverteidigung, Raphael Guerreiro links in der Viererkette und Gonzalo Castro im Mittelfeld kehrten in die Startelf zurück, was dem Spiel der Gastgeber wesentlich mehr Struktur als noch im Derby gegen Schalke 04 (0:0) verlieh. Dennoch waren die Probleme der zurückliegenden Bundesligawochen klar zu erkennen. Und ein neues ist hinzugekommen.