Badstuber darf gehen

Verletzungen warfen Holger Badstuber zuletzt immer wieder zurück. © dpa

Doha. Holger Badstuber schrieb in der Sonne Katars Autogramme und posierte für Erinnerungsfotos. Zum Start des FC Bayern in sein jährliches Trainingslager im Ausrichterland der WM 2022 schwitzte auch der Pechvogel des deutschen Fußballs mit den anderen Münchner Stars. Nach fast anderthalb Jahrzehnten beim Rekordchampion liebäugelt der 31-malige Nationalspieler nun aber mit einem Wechsel. "Wir sind offen. Wenn er sich entscheidet, zu bleiben, sind wir glücklich. Wenn er sich entscheidet, sechs Monate für einen anderen Verein zu spielen, sind wir offen, das zu diskutieren", sagte Trainer Carlo Ancelotti, der sich beim Training in der grellen Sonne von Doha mit einer grauen Kappe schützte.

Ancelotti schaute gestern nicht nur bei Badstuber genau hin. Während der Muezzin zum Mittagsgebet rief, musste Ancelottis Luxus-Ensemble zur ersten von zwölf Einheiten am Persischen Golf ran. "Diese Periode ist sehr wichtig", hob der Italiener die Bedeutung Trainingstage im Golfstaat hervor. Mit intakten Titelchancen in allen drei Wettbewerben geht es ins neue Jahr.

Den spekulierten Abgang von Arturo Vidal zum FC Chelsea tat der Italiener mit einem Lächeln als "absoluten Blödsinn" ab. Anders sieht es bei Badstuber aus, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Seit 2002 spielt der 27-Jährige für den FC Bayern. Dort reifte er zum Nationalspieler, doch wie kein anderer wurde er immer wieder von schweren Verletzungen gestoppt.

Nur drei Pflichtspieleinsätze stehen unter dem Ancelotti in seiner Saisonstatistik. Ja, er habe nicht viel gespielt, aber wichtiger sei Badstubers Erholung nach der Verletzung gewesen, sagte Ancelotti. "Jetzt ist er in guter Verfassung." Über einen Winter-Wechsel zum Hamburger SV oder VfB Stuttgart, für den Badstuber schon von 2000 bis 2002 kickte, wurde schon spekuliert. Auch ein angebliches Interesse von Manchester City wurde kolportiert. dpa