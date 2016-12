Bruchhagen will volle Konzentration auf den Sport

Hamburg. Blütenweißes Hemd, braunes Sakko, blaues Einstecktuch - Heribert Bruchhagen hatte sich für seine Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne fein rausgeputzt. Doch für den neuen starken Mann beim Hamburger SV zählt jetzt nur noch ehrliche Arbeit. Schon mit den ersten Sätzen bei seiner Inthronisierung wurde klar: Die Chaostage an der Elbe sollen gezählt sein.

"Wir wissen um die Situation, die es notwendig macht, keine Nebenkriegsschauplätze in Form von Eitelkeiten oder sonstwas zu schaffen", sagte Bruchhagen, der neue Vorstandsboss: "Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, uns selbst zurückzunehmen und die Mannschaft und ihre Arbeit in den Vordergrund zu stellen."

Befriedung des Klubs, neuer Sportdirektor zum Jahreswechsel und weitere Verstärkungen für den wankelmütigen Spielerkader: Bruchhagen zeigte bei seiner Vorstellung im Hamburger Volksparkstadion klare Kante. Die momentane Situation des Tabellen-16. sei "ausgesprochen prekär" und sie ermögliche "nur ein kurzfristiges Ziel: Die volle Konzentration auf den Klassenerhalt", sagte der Nachfolger von Dietmar Beiersdorfer: "Nach dieser PK muss alles auf den Sport fokussiert sein."

Unaufgeregt, sachlich - aber hart in der Sache. Bruchhagen dozierte bei seinem knapp 45-minütigen Auftritt am Mittwoch im Stile eines Universitätsprofessors. Die Vorfreude auf den neuen Job war ihm dabei jedoch stets anzumerken. "Nach fast 30 Jahren war ich jetzt ein halbes Jahr nicht in der Bundesliga tätig. Ich bin froh, dass das Rentnerdasein jetzt ein Ende hat", sagte Bruchhagen mit einem Lächeln auf den Lippen. Erster Auftrag für den langjährigen Klubchef von Eintracht Frankfurt, der schon von 1992 bis 1995 beim HSV als Manager tätig war, ist die Verpflichtung eines Sportlichen Leiters. Der neue Kaderplaner müsse "zu 100 Prozent kompatibel" zu Trainer Markus Gisdol sein, "um ein Vertrauensverhältnis zu ermöglichen", sagte Bruchhagen. Namen wie den Ex-Schalker Horst Heldt wollte er nicht kommentieren, Kontakte zu möglichen Kandidaten habe es bislang nicht gegeben.

Nach turbulenten Tagen und Wochen für den Klub beendete Bruchhagen die Spekulationen, wonach der gerade erst entmachtete Beiersdorfer auch über das Jahresende hinaus zumindest Sportchef bleiben könnte. "Dietmar Beiersdorfer bleibt bis zum 30. Dezember. Er hat kein Signal gegeben, dass er darüber hinaus für den HSV tätig sein wird", sagte Bruchhagen. In den letzten beiden Spielen bis zur Winterpause werde Beiersdorfer das Team aber noch betreuen und eine klar definierte Liste mit Aufgaben bearbeiten. Bruchhagen wird erst im neuen Jahr zur Mannschaft sprechen.

Und doch machte Bruchhagen unmissverständlich klar, wer bei den Norddeutschen ab jetzt das Sagen hat. Interims-Aufsichtsrats-Chef Jens Meier, der den zurückgetretenen Karl Gernandt vertrat, handelte sich gleich einen kleinen Rüffel ein, als er Bruchhagen als "unaufgeregten Menschen, der Ruhe ausstrahlt" würdigte. "Es reicht nicht, nur konziliant und unaufgeregt zu sein", sagte Bruchhagen mit spitzer Zunge: "Ich bin auch ein bisschen kompetent."

Diese Kompetenz wird er schnell beweisen müssen. Denn obwohl er zunächst im Hintergrund agiert, muss er dem Kader bis zur Rückrunde ein neues Gesicht geben. 20 Millionen Euro soll der umstrittene Klub-Investor Klaus-Michael Kühne dafür angeblich locker machen. "Ich werde alles tun, um mit Herrn Kühne ein extrem gutes Verhältnis zu entwickeln", sagte Bruchhagen. sid