Bundesliga durchbricht neue Schallmauer

Serge Gnabry, hier während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, wechselt vom FC Arsenal zum Tabellenletzten der Bundesliga, SV Werder Bremen. Dafür haben die Hanseaten fünf bis sechs Millionen Euro in die Hand genommen. © dpa

Hamburg. Olympia-Held Serge Gnabry ist das Gesicht des Transferpokers in der Fußball-Bundesliga. Der Königswechsel des Liga-Schlusslichts Werder Bremen, Silbermedaillengewinner von Rio, einigte sich gut zwei Stunden vor Schließung des Transferfensters (Mittwoch, 18 Uhr) auf einen Wechsel zu den Hanseaten. Die neue Ausgaben-Höchstmarke war da längst geknackt. Knapp 540 Millionen Euro haben die deutschen Klubs während der sommerlichen Transferperiode für neues Personal ausgegeben. Fünf bis sechs Millionen Euro war den Hanseaten die Verpflichtung des 21-Jährigen vom FC Arsenal wert. Gerüchte, wonach sich Rekordmeister Bayern München als weiterer Vertragspartner ein Vorkaufsrecht auf den Offensivspieler gesichert hätte, dementierte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann: "Wir waren liquide genug, um diesen Transfer alleine zu stemmen."

Engländer im Kaufrausch

Sogar noch etwas später als der Nordrivale schlug der Hamburger SV zu, der am Mittwochabend den brasilianischen Olympiasieger Douglas Santos für angeblich rund zehn Millionen Euro verpflichtete. Das meiste Geld, laut transfermarkt.de rund 1,23 Milliarden Euro, investierte dank der Milliarden-Einnahmen durch den TV-Vertrag wieder einmal die Premier League. Hinter dem englischen Oberhaus rangiert die italienische Serie A mit knapp 700 Millionen Euro Investitionen auf Platz zwei vor der Bundesliga. Erst dahinter folgt die spanische Primera Division (460 Millionen Euro) vor der französischen Ligue 1 (190). Vor Frankreichs Eliteklasse ist sogar noch die zweite englische Liga (227 Mio.) platziert.

Wechselbörse Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit dem Schweizer Nationalspieler Shani Tarashaj (21) vom englischen Premier-League-Klub FC Everton verstärkt. Der Offensivspieler wird ausgeliehen. Der SV Darmstadt 98 hat sich die Dienste von Leon Guwara (20) gesichert. Der Defensivspieler kommt auf Leihbasis von Werder Bremen. Schalke 04 hat den ukrainischen Nationalspieler Jewgeni Konopljanka (26) von Europa-League-Sieger FC Sevilla ausgeliehen. Zudem sicherten sich die Königsblauen eine Kaufoption. Der FSV Mainz 05 verstärkt sich in der Abwehr mit Innenverteidiger André Ramalho vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen. Der Wechsel von Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid von Stoke City zum Bundesligisten VfL Wolfsburg ist perfekt. Der Verteidiger wird für eine Saison ausgeliehen, die Wölfe besitzen zudem eine Kaufoption. Zweitligist SV Sandhausen hat Mittelfeldspieler Daniel Lukasik (25) vom polnischen Erstligisten Lech Danzig auf Leihbasis verpflichtet. Mittelfeldspieler Marcus Piossek verlässt Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Nach nur einem Jahr bei den Pfälzern schließt sich der 27-Jährige Drittligist SC Paderborn an. Der FC Ingolstadt hat die Verpflichtung des 23 Jahre alten Verteidigers Marcel Tisserand vom AS Monaco perfekt gemacht. Abwehrspieler Royal-Dominique Fennell verlässt Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers und schließt sich Drittligist Hallescher FC an. Der FC Augsburg verleiht Stürmer Albian Ajeti zum FC St. Gallen. Dafür kommt Abwehrspieler Martin Hinteregger von RB Salzburg. Der Verteidiger erhält einen Vertrag bis 2018. [mehr...]

Vor dem Ende der Transferfrist wurde es auch in Deutschland hektisch. So wollte Tottenham Hotspur plötzlich 45 Millionen für den Kapitän der deutschen Olympia-Auswahl, Max Meyer von Schalke 04, ausgeben. Der VfL Wolfsburg lockte Innenverteidiger Philipp Wollscheid von Stoke City auf Leihbasis für eine Saison an den Mittellandkanal. Wollscheids Ex-Klub Bayer Leverkusen bestätigte den Wechsel von Kyriakos Papadopoulos auf Leihbasis zu Neuling RB Leipzig.

Der 41-Millionen-Wechsel von Shkodran Mustafi vom FC Valencia zum englischen FC Arsenal hat derweil auch Auswirkungen auf einen deutschen Verein. Kreisoberligist SV 1914 Rotenburg an der Fulda erhält von den Gunners 200 000 Euro Ausbildungsvergütung. Der Nationalspieler hatte bis 2006 bei dem nordhessischen Klub gespielt.

Einigen Fußballlehrern dreht sich das Wechselkarussell mittlerweile zu schnell - und vor allem zu lang. "Für eine verkürzte Transferzeit bis spätestens 31. Juli wäre ich sehr zu haben. Wenn wichtige Spieler rausgerissen werden, mit denen man eigentlich geplant hat, dann ist es wahnsinnig schwer", sagte Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking. Auch sein Leverkusener Kollege Roger Schmidt sehnt den September herbei: "Wenn fünf Tage vor dem ersten Pflichtspiel noch Anfragen kommen, beschäftigt das die Spieler." Die Summen, die umgesetzt wurden, sind schwindelerregend - und lösen auch bei Dortmunds Trainer Thomas Tuchel Unbehagen aus: "Die Summen stehen in keinem Verhältnis mehr zu den Leuten, die ins Stadion kommen, um sich ein Spiel anzusehen. Wenn es nur noch um Geld und Transaktion geht, verlieren wir die Beziehung zu den Menschen."