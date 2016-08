„Da müssen wir aufpassen“

Eine Szene aus dem Halbfinale der vergangenen Champions-League-Saison: Bayerns Außenstürmer Kingsley Coman (vorne) im Duell mit Filipe Luis von Atlético. © dpa

Monaco. Erneute Hammergruppe für Borussia Mönchengladbach, Glückslose für Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen: Während der deutsche Rekordmeister FC Bayern, Vizechampion BVB und auch Leverkusen für die Gruppenphase der Champions League lösbare Aufgaben erwischten, muss Gladbach ein frühes Aus in der Königsklasse fürchten.

Die Fohlen treffen in der Gruppe C auf den spanischen Meister FC Barcelona mit dem früheren Borussen-Torwart Marc-André ter Stegen, Manchester City mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie und Celtic Glasgow.

Die Bayern mit ihrem neuen Coach Carlo Ancelotti müsen sich in der Gruppe A mit Angstgegner Atlético Madrid, der die Bayern im Halbfinale der Vorsaison aus dem Wettbewerb geworfen hat, PSV Eindhoven und FK Rostow messen. Dortmund hat in der Gruppe F Titelverteidiger Real Madrid mit Weltmeister Tonio Kroos sowie Welt- und Europa-Fußballer Ronaldo, Sporting Lissabon und Legia Warschau vor der Brust und ebenfalls gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Auch Leverkusen hat in der Gruppe E gegen ZSKA Moskau, Tottenham Hotspur und den AS Monaco gute Chancen aufs Achtelfinale.

Gladbachs Sportchef Max Eberl, der am Vorabend nach dem 6:1 gegen Young Boys Bern im Play-off-Rückspiel noch gestrahlt hatte, war nach der Auslosung im Grimaldi Forum von Monaco geschockt. Denn wie schon in der Vorsaison, als ebenfalls ManCity, Juventus Turin und der FC Sevilla den Gladbachern ein frühes Aus auf europäischem Parkett beschert hatten, droht auch diesmal schon im Winter das Ende aller Träume. "Wir müssen es nehmen wie es kommt. Ich habe auf viele Dinge Einfluss, aber nicht auf die Auslosung. Wir werden weiter lernen", sagte Eberl, der aber trotzig hinzufügte: "Mein großer Traum ist es, im Europacup zu überwintern."

Erleichterung dagegen bei den Bayern, auch wenn die Erinnerungen an Atletico nicht die besten sind. Die Spanier hatten in der vergangenen Spielzeit den Favoriten in der Vorschlussrunde zu Hause 1:0 geschlagen, dann an der Isar ein 1:2 erreicht und Guardiola somit bei seinem letzten Versuch mit den Bayern in der Champions League eliminiert. "Es ist eine schwierige Gruppe, da müssen wir aufpassen", sagte Guardiola-Nachfolger Ancelotti. Auch Klubchef Karl-Heinz Rummenigge warnte: "Wir sollten keinen Gegner unterschätzen. Das ist eine anspruchsvolle Gruppe."

Freude herrschte in Leverkusen und Dortmund. BVB-Trainer Thomas Tuchel, der erstmals in der Königsklasse auf der Bank sitzt, meinte nach dem Abendtraining: "Es ist eine reizvolle Gruppe, schwer und attraktiv gleichermaßen. Gegen Real zu spielen, ist für Dortmund schon fast ein Klassiker. Wir freuen uns auf den Titelverteidiger." Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke war zufrieden: "Das ist eine sehr spannende Gruppe! Die Highlights sind natürlich abermals unsere Duelle mit Real Madrid."

In Leverkusen geht man ebenfalls davon aus, die Gruppenphase zu überstehen. "Das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe, unser Ziel ist das Achtelfinale", sagte ein zufriedener Bayer-Trainer Roger Schmidt. Sportchef Rudi Völler pflichtete seinem Coach bei: "Wir gehen optimistisch in diese Gruppenphase und wollen uns durchsetzen."