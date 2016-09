Das Ende der Treueschwüre

Viktor Skripnik lag mit seiner Taktik gegen Mönchengladbach komplett daneben. © dpa

Bremen. Von seiner Entlassung erfuhr Viktor Skripnik irgendwo auf der Autobahn zwischen Mönchengladbach und Bremen. "Wir haben auf der Busfahrt noch einmal über die Situation gesprochen und sind dann zu der Entscheidung gekommen", sagte Werder Bremens Sportchef Frank Baumann am Sonntag. Kurz zuvor hatte er die Trennung vom ukrainischen Cheftrainer offiziell verkündet, der sich direkt nach der Rückkehr in der Nacht zum Sonntag am Weserstadion von seinem strauchelnden Team verabschiedete.

"Enttäuscht, aber professionell" habe Skripnik die Entscheidung aufgenommen, sagte Baumann, der nach der Vereins-Rekordnegativserie von vier Niederlagen in den ersten vier Pflichtspielen die Reißleine zog. Das Regenerationstraining am Morgen nach der 1:4-Pleite bei Borussia Mönchengladbach leiteten die Athletiktrainer Axel Dörrfuß und Günther Stoxreiter. Ab heute soll der bisherige U-23-Coach Alexander Nouri für neue Impulse sorgen und den strauchelnden Traditionsklub auf das Duell beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20 Uhr/Sky) vorbereiten.

U-23-Coach leitet Training

Es habe im Klub die Überzeugung gefehlt, dass das Werder-Urgestein Skripnik "zeitnah eine Wende zum Positiven" herbeiführen kann", meinte Baumann rund 14 Stunden nach dem besorgniserregenden Auftritt im Borussia-Park. Er sicherte Nouri seine volle Unterstützung zu: "Er ist ein gewissenhafter, ehrgeiziger Fußballlehrer, dem wir zutrauen, die Mannschaft erfolgreich in die nächsten Partien zu führen." Zugleich will sich Werder nach einem Trainer umsehen, der auch "in seiner Art" zum Klub passt.

Die Beurlaubung Skripniks, der am 25. Oktober 2014 die Werder-Profis als Trainer und Nachfolger von Robin Dutt übernommen hatte, ist auch ein erster schwerer Rückschlag für Baumann. Erst seit Mai ist der Ex-Nationalspieler Sportdirektor, er übernahm das Amt von Thomas Eichin, der Skripnik wohl schon mit dem Ende der vergangenen Saison entlassen wollte.

Doch die Werder-Führung um Aufsichtsratsboss Marco Bode sprach damals ein Machtwort und propagierte den besonderen "Werder-Weg". Baumann verlängerte vor Saisonbeginn den Vertrag von Skripnik bis 2018 - und musste nun erkennen, dass er in seiner Einschätzung offenbar falsch lag. "Alle machen Fehler", sagte er, nahm aber vor allem auch die Mannschaft in die Pflicht.

Der Auftritt in Mönchengladbach war erschütternd. Schon zur Pause lag das Team um Kapitän Clemens Fritz aussichtslos mit 0:4 zurück und knüpfte dabei im Negativen an den ohnehin schon deutlich missglückten Saisonstart an. "Über die erste Halbzeit brauchen wir nicht viel zu reden, weil das einfach eine Katastrophe war. Das war peinlich", sagte Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic bei Sky.

Herzog bringt sich ins Spiel

Zuvor hatten sich die Grün-Weißen im Pokal bereits beim Drittligisten Sportfreunden Lotte blamiert (1:2), dann folgte eine Klatsche bei Bayern München (0:6) und eine verdiente Niederlage gegen den FC Augsburg (1:2). Skripniks Taktik und personellen Entscheidungen in Gladbach gingen komplett daneben. Wohl auch dies hat für die schnelle Trennung gesorgt. Der ehemalige Werder-Profi Andreas Herzog könnte unterdessen einer der Kandidaten für die Trainer-Nachfolge von Viktor Skripnik in Bremen sein. "Jeder weiß, dass Werder Bremen mein Verein ist und er mir nach wie vor sehr am Herzen liegt", sagte der ehemalige österreichische Fußball-Nationalspieler Sport1.

Zurzeit ist der 48-jährige Herzog Assistent von US-Nationalcoach Jürgen Klinsmann. Laut Darstellung des Onlineportals soll es allerdings eine Übereinkunft geben, wonach Herzog die Freigabe erhält, sollte er ein Angebot aus der Bundesliga bekommen. Der einstige Mittelfeldstar spielte von 1992 bis 2001 beim SV Werder. Auch Markus Gisdol und André Breitenreiter werden gehandelt.