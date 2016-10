Das Geschäft seines Lebens

Toni Kroos fühlt sich nicht nur sportlich in Madrid wohl, auch seine Frau mag das Leben in der spanischen Hauptstadt. © dpa

Madrid. Toni Kroos wollte keine Fehler machen. Nicht an diesem Tag, der ein "besonderer ist für mich". Und deshalb grüßte er mit einem höflichen, einem fröhlichen "Buenos tardes a todos" in die Runde, sprach dann aber dann doch lieber auf Deutsch weiter. Über seine Gefühle, über Real Madrid, über seinen bis 2022 verlängerten Vertrag, der im Jahr mit angeblich 20 Millionen Euro brutto honoriert wird.

Das Spanische zu verstehen, versicherte er, "klappt schon ganz gut", auch "das Sprechen fällt mit immer leichter", vor allem, wenn es um Fußball gehe. "Aber gerade an so einem Tag will man auch nichts Falsches sagen, wenn man sich nicht 100 Prozent sicher fühlt." Er werde aber bald mal ein Interview auf Spanisch im vereinseigenen Fernsehen geben, versprach er, auch da verfahre er nach der Devise: "Schritt für Schritt."

Stolz bei Butragueno

Deutsche bei Real Madrid Toni Kroos wechselte im Sommer 2014 aus München zu Real Madrid. Der Mittelfeldspieler ist einer von zehn Deutschen, die bei den "Königlichen" ihr Glück suchen. Den Anfang machte Günter Netzer (1973 - 1976), der 1973 aus Mönchengladbach nach Spanien kam. Ein Jahr später folgte ihm Paul Breitner (1974 - 1977) vom FC Bayern. 1975 gewannen sie die Meisterschaft, 1976 das Double. 1977 wurden sie abgelöst vom Ketscher Uli Stielike, der acht Jahre in Madrid spielte und mit Real drei Meisterschaften gewann. Zwischen 1988 und 1990 lief Bernd Schuster für Real auf. Der Augsburger gewann mit Madrid zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. 2007 kehrte er als Trainer zurück und gewann umgehend den spanischen Titel, wurde jedoch 2008 gefeuert. Noch erfolgreicher war der zweite deutsche Trainer in Diensten des Klubs: Jupp Heynckes unterschrieb 1997 einen Vertrag und gewann umgehend die Champions League. Dennoch musste er nach dem großen Triumph und nur einer Saison gehen. Im Tor der Champions-League-Sieger stand damals Bodo Illgner. Der Weltmeister-Torwart spielte von 1996 bis 2001 in Madrid, bis er von Iker Casillas verdrängt wurde. Christoph Metzelder wechselte 2007 aus Dortmund in die spanische Hauptstadt, im folgenden Jahr gewann er die Meisterschaft. 2010 kehrte der Verteidiger dann in die Bundesliga zu Schalke 04 zurück. Im selben Sommer holte Real zwei deutsche Spieler. Mesut Özil kam für 15 Millionen Euro von Werder Bremen. Er wurde zweimal Meister und einmal Pokalsieger, ehe er 2013 zum FC Arsenal verkauft wurde. Sami Khedira vom VfB Stuttgart ließ sich Real 2010 rund 14 Millionen Euro kosten. Er ging 2015 zu Juventus Turin. [mehr...]

Da saß Kroos also, gekleidet in einen dunkelblauen Anzug, weißes Hemd, dunkelblaue Krawatte, er sah aus wie und klang wie ein (deutscher) Geschäftsmann, der gerade das Geschäft seines Lebens abgeschlossen hat. Umgerechnet 2283 Euro pro Stunde wird er bis zum Ende seines Sechsjahresvertrages kassieren. Bei Real wird er damit hinter Cristiano Ronaldo zum bestverdienenden Spieler: Der Portugiese bekommt angeblich 18 Millionen netto pro Jahr.

Aber über Geld redet man nicht, man hat es, deshalb sagte Kroos vor allem, wie wunderbar das alles sei in Madrid und natürlich bei Real. "Ich bin sehr glücklich beim besten und größten Verein der Welt", versicherte er. Er habe schon zwei "tolle" Jahre in Madrid gehabt, nun hoffe er, "dass ich noch viele weitere habe". Es sollen sechs werden, er habe sich das gewünscht, der Verein habe sich das gewünscht, berichtete Kroos.

Ob er vielleicht für immer bei Real bleiben werde, wollten die Spanier wissen. "Vielleicht" gehe er bei Real in Rente, erwiderte Kroos, wenn der neue Vertrag auslaufe, sei er ja schon 32 Jahre alt. Und weil er dereinst mal "auf einem absoluten Top-Nivau aufhören will", müsse er sich schon überlegen, ob und wie es nach 2022 weitergehe, denn das Top-Niveau "kann ich mir mit 36 nicht mehr vorstellen".

Zunächst aber genießt er eine Wertschätzung, die ihresgleichen sucht. "Ich habe mich vom ersten Tag in Madrid sehr wohl gefühlt und in meiner Entscheidung bestätigt gefühlt", erzählte Kroos, "von daher gab es keinen anderen Gedanken als Real Madrid, und ich bin sehr froh, dass Real es mehr als genauso gesehen hat." Neben Kroos saß ein stolzer Emilio Butragueno, Ikone der Königlichen, offiziell Direktor für internationale Beziehungen, der oberste Botschafter des Klubs. Kroos werde bewundert, sagte "El Butre" (der Geier) mit ein wenig Pathos in der Stimme, er erwähnte, dass viele Vereine Kroos, einen "der besten Mittelfeldspieler der Welt", gerne hätten: "Aber wir haben ihn, und wir sind froh, dass wir diesen Vertrag gemacht haben."