Der SV Wilhelmshaven und sein langer Weg zum BGH

Singapur. Nico Rosberg riss jubelnd seine Fäuste in die Luft, währenddessen explodierte am Himmel über Singapur ein spektakuläres Feuerwerk. Und auch der neue König der Nacht ließ es ordentlich krachen, sprang seinem Team wie ein Rockstar beim Stage-Diving in die Arme und gönnte sich nach seinem… [mehr]