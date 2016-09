DFB ohne Volland & Süle nach Oslo - Brandt & Meyer bleiben

Düsseldorf (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat die Nachwuchskräfte Max Meyer und Julian Brandt nach der Verletzung von Kevin Volland doch im Aufgebot für das erste WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Norwegen behalten.

Neben dem Leverkusener Volland, der noch am Donnerstag an der Hand operiert werden sollte, strich Löw nur Defensivmann Niklas Süle wie geplant aus dem Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für Oslo.

«Aufgrund des Ausfalls von Kevin Volland und der Erkrankung von Julian Draxler (grippaler Infekt) wurde in Absprache mit den Vereinen nun entschieden, dass Brandt und Meyer bei der Mannschaft bleiben», hieß es in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Ursprünglich hatte der DFB-Chefcoach alle drei Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro nach dem Finnland-Test (2:0) zu ihren Clubs schicken wollen.

Löw hat nach dem Abschied von Kapitän Bastian Schweinsteiger und der Fußverletzung von Emre Can nun noch 16 Feldspieler und drei Torhüter im Aufgebot für das erste Pflichtspiel auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung 2018 in Russland.