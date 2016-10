Die große Modeste-Show

Neun, zehn, elf: Kölns Anthony Modeste schraubte sein Torekonto hoch. © dpa

Köln. Erneut kein Sieg, erneut kein Tor, erneut eine Klatsche: Nach dem Hattrick von Bundesliga-Toptorjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln werden die Sorgen des Hamburger SV immer größer. Die Geißböcke können dafür kurz vor dem Karnevalsstart von Europa träumen. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol unterlag beim FC mit 0:3 (0:0) und steht auch nach dem neunten Spieltag mit nur zwei Punkten und zwei Toren am Tabellenende. Der einst so ruhmreiche HSV wartet zudem seit 662 Minuten in der Liga auf einen Treffer - Vereinsminusrekord.

Wir waren eine Stunde ein ebenbürtiger Gegner. Ich habe gedacht, hier holen wir was", sagte Gisdol mit leerem Blick. "Dann kommt die Rote Karte gegen Bobby Wood. Das ist nicht zu entschuldigen", kommentierte der Coach die vermeintlich entscheidende Szene der Partie, in der der HSV-Stürmer nach klarer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde (58.).

Nur drei Minuten später erzielte Modeste den Führungstreffer. In der 82. und 86. Minute machte der Top-Torjäger der Bundesliga (elf Treffer) dann alles klar. In der ersten Halbzeit hatte Modeste noch einen Foulelfmeter (41.) nur an den Pfosten gesetzt. Die heimstarken Rheinländer mischen nach dem Sieg weiter munter in der Spitzengruppe mit und verbesserten sich auf Platz vier. Kölns Sportchef Jörg Schmadtke erklärte: "Am Ende war der Sieg vielleicht ein bisschen zu hoch und auch der Überzahl geschuldet. Aber wir haben einen Stürmer, der im Moment jede Fliege vom Pfosten schießt - außer beim Elfmeter."

Bei den Gästen kehrte Kapitän Johan Djourou nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel in die Innenverteidigung zurück, doch sattelfest präsentierte sich die Hamburger Defensive in der Anfangsphase nicht. In der Folge stellten die Gäste mit zwei Viererketten die Räume aber geschickt zu, den Kölnern fiel außer lang geschlagenen Bällen auf Modeste nichts ein. Doch auch die Hamburger agierten zu fehlerhaft. So reichte es im ersten Durchgang nur zu einer Chance durch Bobby Wood (9.) - FC-Schlussmann Timo Horn parierte stark.

Viele Fouls ließen nur wenig Spielfluss aufkommen. Die Kölner hätten dennoch mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Doch Modeste verpasste bei seinem vergebenen Elfmeter das Führungstor. Ashton Götz hatte zuvor Yuya Osako im Strafraum zu Fall gebracht.

Glück für Höger

Auch nach dem Wechsel blieb die Partie zunächst auf einem überschaubaren Niveau. Der Kölner Marco Höger hatte Glück, dass er nach einem taktischen Foul nicht Gelb-Rot sah (56.), wenige Sekunden später rammte Wood Dominique Heintz den Ellbogen in den Bauch und flog zurecht vom Platz.

Doch es kam noch schlimmer. Eine Hereingabe des eingewechselten Simon Zoller verlängerte Modeste zur Führung ins Netz. In Unterzahl waren die Gäste nach dem Rückstand chancenlos. Modeste (72.) verpaste frei vor Rene Adler die Entscheidung, bewies dann aber in der Schlussphase zweimal seine Kaltschnäuzigkeit. sid