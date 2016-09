Die Krise als Dauerzustand

Viktor Skripnik schleicht nach dem Schlusspfiff vom Feld. © dpa

Bremen. Serge Gnabry raufte sich die Haare. Der Schuss des Olympia-Helden war abgeblockt worden, die nächste Torchance dahin. Das Debüt des 21-Jährigen misslang, Werder Bremen verlor auch sein drittes Pflichtspiel der Saison mit 1:2 (1:0) gegen den FC Augsburg und bleibt nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga Tabellenletzter - es drohen mal wieder unruhige Zeiten für Cheftrainer Viktor Skripnik.

Führung zur Pause

"Wir hatten in der ersten Halbzeit das Spiel gut unter Kontrolle. Aber nach dem 1:1 haben wir es aus der Hand gegeben", sagte Gnabry bei Sky. Der Neuzugang vom FC Arsenal hatte in einigen Szenen seine Stärken angedeutet, letztlich die erneute Pleite aber auch nicht verhindern können. Deshalb war er mit seiner Premiere auch nicht zufrieden: "Die Spieler haben mich gesucht, das fand ich gut. Aber ich muss versuchen, mich mehr durchzusetzen."

Zur Halbzeit hatte Werder durch einen Elfmeter von Aron Johannsson (45.+2) 1:0 geführt. Der US-Amerikaner profitierte von einem Foul des neuen FCA-Verteidigers Martin Hinteregger an Zlatko Junuzovic. Nach dem Wechsel sorgte Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw per Kopf für den Augsburger Ausgleich (52.), bevor Konstantinos Stafylidis mit einem Freistoßtreffer in die Torwartecke das Spiel drehte (73.).

Während der FCA durch seinen ersten Bundesliga-Sieg unter dem neuen Trainer Dirk Schuster im Soll ist, dürfte es für Viktor Skripnik ungemütlich werden. Laute Pfiffe begleiteten den Ukrainer auf dem Weg in die Kabine. "Die Pfiffe und die jetzt folgenden Fragen sind Teil des harten Geschäfts, wir werden definitiv nicht hektisch", sagte der Ukrainer. "Wir haben keine Zweifel an Viktor Skripnik, sagte Sportchef Frank Baumann: "Er hat schon schwierigere Situationen gelöst."

Die Grün-Weißen wollten nach dem kapitalen Fehlstart mit einer Pleite im Pokal bei den Sportfreunden Lotte (1:2) und der 0:6-Klatsche bei Bayern München das Umfeld mit einer deutlichen Steigerung beruhigen. Hoffnung zogen sie vor allem aus der

Verpflichtung von Gnabry, der bei Olympia in Brasilien so begeistert hatte. Der Silbermedaillengewinner wirkte hochmotiviert. Gnabry arbeitete eifrig in der Defensive und initiierte dann mit beherzten Aktionen die Schlussoffensive der Bremer im ersten Durchgang. Werder ging in Führung, doch dann kippte die Partie. "Wir haben in der Pause gesagt: Wir wollen Eier zeigen und das Spiel noch drehen", sagte FCA-Trainer Schuster. sid