Die nächste Demütigung

Bastian Schweinsteiger hat bei ManU einen schweren Stand. © dpa

Frankfurt/Manchester. Bastian Schweinsteigers Erinnerungen an den "Cup der Verlierer" waren noch nie besonders schön. Im Mai 2008, damals war der heutige Fußball-Weltmeister noch der 23 Jahre alte "Schweini", schied er mit Rekordmeister Bayern München durch ein 0:4 in St. Petersburg sang- und klanglos im Halbfinale des ungeliebten UEFA-Pokals aus. Den Makel wird Schweinsteiger wahrscheinlich nie wettmachen können.

Nun fehlt der Name des 32-Jährigen auf der offiziellen Kaderliste seines Klubs Manchester United für die Europa League. Wenn der englische Rekordmeister seiner Favoritenrolle gerecht wird und am 24. Mai 2017 in Solna den silbernen Pokal gewinnt, kann sich Schweinsteiger den Titel als United-Profi zwar ins Jahrbuch schreiben - mitspielen durfte der Ex-Nationalspieler aber nicht.

"Insgesamt finde ich die Situation schon schade, weil Bastian für mich ein Spieler ist, zu dem ich aufgeschaut habe", sagte Sami Khedira im Interview mit der "Welt am Sonntag": "Andererseits muss man auch die Klubs verstehen. Fußball ist Business. Es gibt in unserer Branche keine Dankbarkeit."

Teammanager José Mourinho hatte den zurückgetretenen Kapitän der Nationalmannschaft zwar in den Kader der Premier League berufen, zuvor aber immer betont, dass er fünf Spieler vor dem 32-Jährigen sehe. Seinen Spind bei den Profis hatte Schweinsteiger schon am 1. August räumen müssen. Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Ex-Bayern-Profi nach der Gruppenphase der Europa League nachrücken wird, was theoretisch noch möglich wäre. Unter Mourinho hat Schweinsteiger noch kein Pflichtspiel absolviert.

Heynckes kritisiert ManU

"Wenn es - aus welchen Gründen auch immer - keine Gegenleistung gibt, wird sofort reagiert. Das ist erschreckend", kritisierte der frühere Welttrainer Jupp Heynckes, der mit Anführer Schweinsteiger 2013 die Champions League gewonnen hatte: "Der Fußball ist aus den Fugen geraten. Er hat seine Seele verloren."

Dass der Fußball aber immerhin noch Kuriositäten zutage bringt, zeigt die Kaderliste der Bayern für die Gruppenphase der Champions League. Nach der Ausbootung von Mario Götze, der zu Borussia Dortmund zurückkehrte, könnte dessen kleiner Bruder Felix in der Königsklasse im Bayern-Trikot auflaufen.

Der 18 Jahre alte Innenverteidiger steht auf der sogenannten B-Liste. Insgesamt acht Nachwuchskicker haben die Bayern über die 25 für die Königsklasse gemeldeten Spieler hinaus registrieren lassen. Gemeldet werden dürfen Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1995 geboren wurden und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für den betreffenden Klub spielberechtigt gewesen sind.

Der "kleine" Götze spielt seit 2014 für den FC Bayern, sein Vertrag läuft vorerst noch bis 2017. Er darf darauf hoffen, dass das Team von Trainer Carlo Ancelotti mühelos durch die Gruppenphase spaziert und der Italiener dann im letzten Spiel den ein oder anderen Stammspieler schont. sid