Drei Trainerdebüts im Mittelpunkt

Alle Bilder anzeigen Erste Bewährungsproben in der SAP Arena: Die neuen Trainer Mirko Slomka (großes Bild), Torsten Frings (oben rechts) und Norbert Meier © dpa

Mannheim. Eine Rückkehr, drei neue Trainer und ein schnelles Wiedersehen - es ist einiges an Spannung geboten beim zehnten Harder13-Cup in der SAP Arena. Beim Fünferturnier in Mannheim, dem letzten größeren Fußballturnier in der Halle, kämpfen der Bundesligist SV Darmstadt 98, die Zweitligisten 1.FC Kaiserslautern, SV Sandhausen und der Karlsruher SC, sowie Lokalmatador SV Waldhof aus der Regionalliga um die Krone.

War das Kräftemessen in der Halle früher eher seltener auf das rein sportliche Abschneiden ausgelegt, versprechen nun gerade die Trainerwechsel eine hohe Motivation - immerhin bekommen die Spieler zum ersten Mal die Gelegenheit, sich für Pflichtspieleinsätze zu empfehlen.

Kocak bleibt gelassen

Harder13-Cup 2017 Turnierbeginn ist um 17.30 Uhr, eine Viertelstunde später stehen sich der SV Darmstadt 98 und der Karlsruher SC im ersten Spiel gegenüber. Das Finale beginnt um 22.23 Uhr. Gespielt wird im "Round Robin" Modus, also Jeder gegen Jeden. Restkarten sind an der Abendkasse der SAP Arena erhältlich. Sie kosten zwischen 12 und 170 Euro. Unter www.laola1.tv/de-de/livestream/hallenfussball-harder13-cup-lde können Fußball-Fans ab 17.45 Uhr live dabei sein. Der Stream ist kostenlos.

"Ich denke, dass wir den ein oder anderen Stammspieler oder Leistungsträger hier sehen werden", erklärte Darmstadts Teammanager Michael Stegmayer bereits im November - eine Aussage, die durch die Trainersituation noch zusätzliches Gewicht bekommt. Der neue Coach Thorsten Frings leitete am Dienstag seine erste Einheit. Er gibt in Mannheim sein Debüt als Cheftrainer. Diese ohnehin schon spannende Situation wird durch ein Kuriosum noch attraktiver für die Fans: Frings' Vorgänger Norbert Meier, der erst Mitte Dezember bei den Lilien entlassen wurde, heuerte auf dem Betzenberg an.

"Wenn wir einen Termin zusagen und unsere Mannschaft bei einem Turnier antritt, dann kommen wir mit der sportlichen Ambition, möglichst weit zu kommen und das Turnier wenn möglich zu gewinnen", bekam dieser von FCK-Sportdirektor Uwe Stöver gleich eine ordentliche Aufgabe gestellt: "Das Turnier ist eine gute Möglichkeit für die Spieler, die sich dort dem neuen Trainer, aber auch dem Publikum zeigen können." Bei Kaiserslautern überwiegt also der positive Aspekt des Hallenturniers. "Seit mit Norbert Meier der neue Trainer da ist, rückt der Harder13 Cup immer mehr in unseren Fokus", bestätigte Stöver.

Der Karlsruher SC steht vor einer ähnlichen Aufgabe, hat ebenfalls am Dienstag den neuen Übungsleiter präsentiert. Mirko Slomka schien indes nicht restlos überzeugt zu sein von der Teilnahme in Mannheim. "Ich spiele gerne in der Halle, habe aber keine Spielberechtigung", sagte der KSC-Trainer. Welche Spieler aus dem Stammpersonal mit in die SAP Arena reisen, ließ er offen: "In erster Linie wird die medizinische Abteilung entscheiden, wer in der Lage ist, teilzunehmen. Wir nehmen das Turnier ernst, gehen aber mit aller Vorsicht an die Sache ran." Er selbst schaue sich lieber Jugendturniere an: "Da muss man nicht so sehr wegen Verletzungsgefahr bangen."

Angst und bange wird Kenan Kocak nicht. "Ich sehe meiner Rückkehr gelassen entgegen", sagte der ehemalige Waldhof-Coach, derim Sommer nach Sandhausen wechselte und am Donnerstag seinen 36. Geburtstag feiert: "Meine Zeit beim SVW war wunderbar." Ohnehin fühlt sich Kocak nach wie vor heimisch. "Ich bin Mannheimer und werde das immer bleiben", erläuterte er. Pfiffe aufgrund seines Abschieds erwartet er keine: "Die wahren Fans wissen, was wir zusammen erreicht haben."