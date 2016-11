„Ein absoluter Meilenstein“

Schwarz-Gelbe Glückseligkeit: Trainer Thomas Tuchel (rechts) feiert mit Torwart Roman Bürki den Coup gegen Bayern. © dpa

Dortmund. Karl-Heinz Rummenigge stapfte wortlos durch die Katakomben, Carlo Ancelotti schaute noch griesgrämiger als sonst, und Philipp Lahm kommentierte den Sturz vom Tabellen-Thron nach 14 Monaten mit ungewohntem Sarkasmus. "Das ist doch schön für die Liga. Das haben sich doch alle gewünscht", sagte der Kapitän des FC Bayern nach dem bitteren 0:1 in Dortmund. Dass ausgerechnet Emporkömmling RB Leipzig die Münchner nach der ersten Saisonniederlage am 11. Spieltag an der Spitze ablöste, hinterließ beim Branchenriesen Spuren. "Klar, kann man nicht zufrieden sein, wenn man nicht mehr Tabellenführer ist und Punkte liegen lässt", meinte Lahm angesichts des Drei-Punkte-Rückstandes auf Leipzig. Nur zwei Siege in den zurückliegenden sechs Spielen, die erste Bundesliga-Niederlage seit Anfang März - der frühere Dominator und Dauermeister ist im Spätherbst 2016 in die Krise gerutscht.

Dortmund wie ein Boxer

Weltmeister Mats Hummels gestand nach der missratenen Rückkehr nach Dortmund im ZDF-Sportstudio ein, dass die Souveränität etwas verloren gegangen sei. "Es stimmt, dass wir nicht ganz so dominant, nicht ganz so überlegen sind wie es die Bayern in den vergangenen Jahren waren." Der nach achteinhalb Jahren im BVB-Trikot zum Rekordmeister gewechselte Innenverteidiger mochte die Niederlage in einem "der schwersten Auswärtsspiele in Europa" aber auch nicht überbewerten. "Es ist nicht gut, aber auch keine Katastrophe oder ein Weltuntergang. Ich bewerte Spiele nicht nur nach dem Ergebnis", meinte Hummels, der beim entscheidenden Tor von Pierre-Emerick Aubameyang (11. Minute) selbst keine glückliche Figur machte.

Ausgerechnet sein früherer Mitspieler Mario Götze, der sein bestes Spiel seit seiner Rückkehr aus München im Sommer machte, hatte Hummels als Passgeber den Ball durch die Beine geschoben. "Das Tor wäre zu verhindern gewesen. Ich war involviert", gestand Hummels, meinte aber auch: "Es war nicht die Hauptursache für das Gegentor."

Beim BVB war die Stimmung bei der Mitgliederversammlung gestern in den Westfalenhallen dagegen glänzend. "Das ist ein absoluter Meilenstein! Es ist das Statement schlechthin, die Bayern zu schlagen", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0 im Topspiel.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach nach dem Ende von viereinhalb Jahren ohne Heimsieg gegen die Münchner gar von einem "befreienden Akt", es gebe "nichts Geileres!". Der neue Tabellenführer RB Leipzig bekam einen Warnschuss vor den Bug: "Die müssen auch noch hier hin", sagte Watzke.

Gestern kündigte er kurz vor der fast einstimmigen Wiederwahl des Präsidenten Reinhard Rauball allerdings "zwei Tage Feuerpause" Richtung Sachsen an: "Dann geht es weiter!" Auffällig: Es war diesmal kein begeisternder Überfall-Fußball der Dortmunder nach Art von Jürgen Klopp. Sportdirektor Michael Zorc nannte die erfolgreiche Taktik Tuchels passend den "Atlético-Madrid-Style": abwarten, hart und konzentriert verteidigen. Zustechen, zurückziehen, Deckung hoch.

"Wenn man mit den Bayern in den Ring steigt, kann man nicht erwarten, dass man ohne blaue Augen herauskommt", erklärte Tuchel entsprechend im Slang des Boxens, "man muss nur stehenbleiben." Das gelang trotz einiger wackliger Momente. Watzke setzte daher zu einer großen Würdigung seines Trainers an, der die Bayern in sieben Spielen zuvor nicht hatte besiegen können. "Thomas hat das taktisch großartig gemacht. Es ist für ihn ein weiterer Stern am Revers", sagte der BVB-Boss.

Tuchel erwägt nun eine langfristige System-Transformation. "Wir müssen das Bild der letzten Saison ausradieren und es neu malen", forderte er. "Vielleicht ändert sich dadurch unser Stil. Es kann sein, dass wir uns da weitertasten." Er warnte allerdings auch: "Für die vielen jungen Spieler werden Wellentäler kommen." Momentan surfen sie jedoch auf dem Wellenkamm. Das Champions-League-Achtelfinale ist schon vor dem Gastspiel von Legia Warschau am Dienstag erreicht, drei Punkte sind es noch auf die Bayern. Sechs allerdings fehlen auf den Spitzenreiter, der für Tuchel "keine Eintagsfliege" ist: "Das ist absolut ernstzunehmen." RB könne das Leicester City Deutschlands werden. sid/dpa