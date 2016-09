Ein Ende mit Schrecken

Trainer Jos Luhukay war am Ende seiner Amtszeit beim VfB ein einsamer und isolierter Mann. © dpa

Stuttgart. Dem öffentlichen Knatsch folgte der große Knall: Mit seinem Rücktritt nach nur 121 Tagen Amtszeit hat Trainer Jos Luhukay Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart vier Monate nach dem Bundesliga-Abstieg erneut in schwere Turbulenzen gestürzt. Der Niederländer, der beim fünfmaligen deutschen Meister erst am 17. Mai mit dem Ziel direkter Wiederaufstieg angetreten war, gab zermürbt vom öffentlichen Zwist mit Sportvorstand Jan Schindelmeiser auf.

Verzicht auf Abfindung

Die Klubführung um Schindelmeiser nahm in einer gemeinsamen Sitzung mit Luhukay das Angebot des Trainers an, dessen bis 2019 laufenden Vertrag aufzulösen. Luhukay erhält auf eigenen Wunsch keinerlei Abfindung. "Das zeigt, dass Jos ein gerader Charakter ist", sagte Schindelmeiser am Nachmittag in einer Pressekonferenz, in der das zerrüttete Verhältnis der beiden leitenden Angestellten offen zutage trat. Bereits "nach dem ersten Gespräch" mit Luhukay habe er gespürt, dass es schwierig werden würde, sagte Schindelmeiser. Er sei überzeugt davon, "große Dinge nur gemeinsam anzugehen, im Team. Jos hatte da seine eigenen Vorstellungen".

Der Abschied falle ihm "nicht leicht", teilte Luhukay über seinen Dortmunder Anwalt Markus Buchberger mit. Die Arbeit in einem großen Traditionsverein wie dem VfB funktioniere nur, "wenn volle Rückendeckung von den entscheidenden Personen besteht". Diese habe er nicht gespürt - ein klarer Seitenhieb auf Schindelmeiser, der erst knapp zwei Monate nach ihm beim VfB angeheuert hatte.

Basis seiner Arbeit sei "immer eine einheitliche Linie aller sportlich Verantwortlichen bei Zusammenstellung und Führung des sportlichen Bereichs und ein uneingeschränktes Vertrauen der Vereinsverantwortlichen in meine Arbeit" gewesen, ergänzte Luhukay: "Diese Basis ist beim VfB Stuttgart nicht mehr vorhanden."

Der 53-Jährige wurde damit erneut seinem Ruf als "kleiner Napoleon" gerecht. Beim SC Paderborn hatte er 2006 ebenso im Streit mit der Klubführung hingeschmissen wie beim FC Augsburg 2012. Am Neckar ging es jetzt vor allem um die Kaderzusammenstellung. Luhukay monierte, Schindelmeiser habe zu viele unerfahrene Kräfte geholt - und sei mitverantwortlich für den durchwachsenen Start mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen in vier Zweitligaspielen und Platz neun.

Besser machen sollen es sein bisheriger Assistent Olaf Janßen mit den ehemaligen VfB-Profis Andreas Hinkel und Heiko Gerber. Das Trio, das Schindelmeiser eine Interimslösung nannte, gibt am Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern sein Debüt.

Markus Gisdol heißer Kandidat

Ein neuer Coach soll "zeitnah" verpflichtet werden, als Kandidat gilt der frühere Hoffenheimer Markus Gisdol, der einst die U17 des VfB trainierte. "Das werde ich nicht weiter kommentieren. Sie wissen aber auch, dass ich ihn aus meiner Hoffenheimer Zeit gut kenne", sagte Schindelmeiser.

"Eigentlich", ergänzte der Sportchef, während Luhukay sich mit Tasche und Rollköfferchen zum Bahnhof aufmachte, "haben wir in diesem Klub und in der Mannschaft alles, um erfolgreich zu sein."

Der Stuttgarter Kader sei, anders als zuvor von Luhukay mehrfach öffentlich dargestellt, ausgewogen. Aber: "Wir müssen das Potenzial, das in diesem Klub und in der Mannschaft steckt, heben. Wir sind vom Maximum unserer eigenen Möglichkeiten viel weiter weg als von der Konkurrenz."