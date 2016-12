BVB-Helden von Madrid: Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang (r.) trafen gegen Real. © dpa

Madrid. Seinen Schuss ins Glück feierte Marco Reus im Trikot eines Weltmeisters. Im weißen Shirt von Real Madrids Mittelfeldstar Toni Kroos und mit nackten Füßen ließ Borussia Dortmunds Held des Abends in der BVB-Kabine seinen Jubelschrei für das Gruppensieger-Foto mit den Teamkollegen los - kurz vor Mitternacht verließ er das Estadio Santiago Bernabeu mit dem zusammengeknüllten Trikot in der Hand: "Von meinem Freund Toni."

Weil Reus in der 88. Minute zum 2:2 (0:1) fulminant in einen Pass von Pierre-Emerick Aubameyang gerauscht war, kann Borussia Dortmund, das am Samstag in der Bundesliga beim 1. FC Köln antritt, eines von sich behaupten: Der deutsche Vizemeister war in seiner herausragend guten Gruppenphase besser als der spanische Titelverteidiger. "Diese Borussia ist ein Geschenk für die Augen", schrieb der Kommentator der Sportzeitung "AS" schwärmerisch: "Und Aubameyang ist schneller als der Schall."

Diesen Respekt hat sich der BVB erarbeitet, erspielt, erkämpft. Doch für das Achtelfinale bringt das nicht viel. "Es wird schwer, egal, welcher Gegner kommt", sagte Reus: "Wir können stolz sein. Aber wir wollen mehr." Immerhin: Barcelona, dem FC Arsenal oder Atlético Madrid gehen die Dortmunder durch ihr prachtvolles Comeback aus dem Weg - seit 14 Jahren hatte keine Mannschaft mehr im Bernabeu nach einem 0:2-Zwischenstand nicht verloren. Im Topf liegen für den BVB am Montag: der FC Sevilla, Manchester City, Paris, Benfica Lissabon und der FC Porto.

Mögliche Achtelfinal-Gegner Borussia Dortmund: Benfica Lissabon, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, FC Sevilla. Bayern München: FC Arsenal, FC Barcelona, Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco, SSC Neapel. Bayer Leverkusen: FC Arsenal, FC Barcelona, Juventus Turin, Leicester City, Atlético Madrid, SSC Neapel. Die Auslosung findet am Montagmittag (12 Uhr) in Nyon statt.

ManCity oder Paris unerwünscht

Zwischen den üblichen Phrasen war eine klare Vorliebe herauszuhören. "Nur nicht ManCity oder Paris", sagte Sebastian Rode, Marcel Schmelzers Lieblingsziel ist schlicht "Portugal". Julian Weigl sah es pragmatisch: "Es ist kein Wunschkonzert." Der dröhnende Schlussakkord in Madrid wird in Erinnerung bleiben, ebenso der Tanz vor den Fans, die den Ausgleich kaum fassen konnten. Bis tief in der Nacht wurde in den Tapas-Bars gefeiert und gesungen.

"Wir haben uns ins Spiel reingefressen", sagte Trainer Thomas Tuchel "überglücklich" - das Gefühl, im Bernabeu bestanden zu haben, bezeichnete er als "ein bisschen surreal. Unsere Spiele sind etwas ganz Tolles, aber auch sehr Nervenaufreibendes". Der Gruppensieg ist ihm nicht so wichtig. "Das habe ich in der C-Jugend beim VfB Stuttgart bei gefühlt 150 Hallenturnieren gelernt: Jedes Mal, wenn du angefangen hast zu rechnen, warst du sofort raus."

Wichtiger sind dem Trainer Erkenntnisse - die gab es reichlich zu gewinnen. Erstens: Seine Mannschaft, die fast aller Verletzungssorgen ledig ist, kann mit wahrscheinlich jeder Mannschaft der Welt auf Augenhöhe spielen. Zweitens: Die Offensive ist eine Waffe - das zeigt der Champions-League-Rekord von 21 Toren in der Gruppenphase. Aber, zum Dritten: Mit einer Defensivleistung wie am Mittwochabend wird es ganz, ganz schwer werden.