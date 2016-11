Ein Signal Richtung Norden

Alexander Petersson zeigte mit zehn Toren eine überragende Leistung bei den Rhein-Neckar Löwen. © Binder

Mannheim. Eine Dreiviertelstunde nach dem Schlusspfiff kam Alexander Petersson aus der Umkleidekabine. Der isländische Modellathlet war zwar noch nicht geduscht, dafür aber überglücklich. "Wenn alle sagen, dass ich zehn Tore gemacht habe, wird es wohl so sein", scherzte der Linkshänder, der einer der Garanten für den imponierenden 30:25 (18:11)-Erfolg der Rhein-Neckar Löwen im Handball-Bundesliga-Spitzenspiel über die Füchse Berlin war: "So eine erste Halbzeit habe ich nicht von uns erwartet. Dass Berlin elf Tage Pause hatte und wir nur drei, hat man nicht gemerkt. Im Gegenteil: Die Füchse wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten."

Der Hauptstadt-Klub versuchte, die Offensivaktionen der Löwen durch eine 5:1-Abwehr gegen Regisseur Andy Schmid zu stören. Von Erfolg gekrönt war diese Maßnahme allerdings nichts. Der Schweizer schwang sich kurzerhand zum überragenden Ballverteiler auf. "Er hatte durch diese Abwehrvariante ja selbst keine Chance auf einen Torabschluss. Dafür hat Andy sehr viel für die Mannschaft gearbeitet und fast alle Aktionen für die Spieler auf den Halbpositionen vorbereitet", sagte Profiteur Petersson, der aus dem rechten Rückraum immer wieder erfolgreich war. Auf der linken Seite drehte sein Pendant Kim Ekdahl du Rietz auf und kam am Ende auf acht Treffer. "Wenn Alex und Kim mit so viel Tempo auf die Abwehr zulaufen, sind sie kaum noch zu stoppen", lobte Rechtsaußen Patrick Groetzki das Duo, das zusammen mit Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson alle 18 Löwen-Treffer vor dem Seitenwechsel erzielte.

Trainer Nikolaj Jacobsen sprach anschließend von einer "nahezu perfekten" ersten Halbzeit, in der die Badener nach einem 3:2 (7.) auf 17:7 (24.) wegzogen. Torwart Mikael Appelgren brachte den Klub-Weltmeister mehrfach zur Verzweiflung und mit dem starken Hendrik Pekeler auf der Spitze der 5:1-Deckung drängte der Meister die Füchse immer wieder ins Zeitspiel. Zwangsläufig produzierten die Berliner Ballverluste und wurden blitzschnell bestraft. So brauchte Sigurdsson für seine drei Gegenstoßtreffer vom 15:7 zum 17:7 gerade einmal 93 Sekunden. "Was das Umschaltspiel angeht, war das unsere beste Saisonleistung", staunte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch angesichts des rasanten Angriffswirbels des Meisters, der am Donnerstag in der Champions League beim 27:33 gegen Vardar Skopje gerade in der zweiten Halbzeit einen schwachen Auftritt hingelegt hatte: "Auf dieses Erlebnis hat die Mannschaft eine überragende Reaktion gezeigt."

Keine Frage: Die Löwen waren ihrem Gegner in allen Belangen überlegen, vor allem das unglaubliche Tempo überraschte und überforderte die Berliner. "Es war beeindruckend, wie wir die Füchse in der ersten Halbzeit kaputtgelaufen haben", schwärmte Jacobsen, der drei Minuten vor dem Seitenwechsel eine Auszeit nahm. Komischerweise half diese aber den Berlinern, denen ein Elf-Tore-Rückstand drohte und die dann nur mit einem 11:18 in die Pause gingen. "Unser Vorsprung war beim Seitenwechsel fast ein wenig zu klein", meinte auch Groetzki mit Blick auf die Dominanz der Löwen, die ihrer irren Schlagzahl im zweiten Durchgang zwangsläufig Tribut zollen mussten. Allerdings machten die Berliner jetzt auch weniger Fehler.

Im Angriff agierten die Füchse mit dem siebten Feldspieler - und machten das auch richtig gut. Immer wieder fanden sie den freien Mann. "Damit hatten wir ein paar Probleme", räumte Jacobsen ein, viel mehr ärgerten ihn aber die vielen ungenutzten Überzahlsituationen: "Da haben wir einfach zu viele Tore kassiert." Die Füchse kamen beim 26:22 (51.) sogar auf vier Treffer heran, ein erfolgreicher Wurf von Sigurdsson ins leere Tor brachte aber die Entscheidung gegen einen Konkurrenten um einen der ersten drei Ränge. Oder ist für die Löwen sogar mehr drin? Etwa die Titelverteidigung? Der Sieg über Berlin war auf jeden Fall ein Signal in Richtung der Nordrivalen Flensburg und Kiel. "Ganz ehrlich: Ich schaue wirklich nicht auf die Champions-League-Plätze", meinte Jacobsen vielsagend und grinste: "Drei Mannschaften stehen mit zwei Minuspunkten an der Spitze. Ich glaube, es wird ein enges Rennen um die Meisterschaft."