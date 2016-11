Ein Stadtteil, ein Thema: das Derby

Der VfL Kurpfalz Neckarau, hier links ist Semih Yücel im Bild, gewann vergangene Saison beide Derbys. © Nix

Mannheim. Mehr Derby geht nicht. Am Sonntag empfängt der VfL Kurpfalz Neckarau den TSV Neckarau in der Fußball-Kreisklasse A I Mannheim. Da ist Feuer drin, denn es geht nicht nur darum, wer die Nummer eins im Stadtteil ist, sondern auch um den Anschluss an die Tabellenspitze. "Einerseits wollen wir Mannschaften wie den TSV auf Distanz halten, andererseits möchten wir selbst nicht um die goldene Ananas spielen. Wir wollen solange oben dabei bleiben, wie es möglich ist. Dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt", sagt VfL-Trainer Marco Annese, dessen Team bisher als einzige Mannschaft Tabellenführer Reilingen besiegte. Ähnlich sieht es sein Trainerkollege Pasquale Pilato vom TSV: "Bei einem Sieg halten wir den Anschluss, aber es wird trotzdem ein Spiel wie jedes andere auch."

Es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellensiebten. Ein Prestigeduell, in das beide Teams mit Rückenwind starten. Während der VfL zuletzt in Altlußheim gewann, trotzte der TSV Neckarau dem Tabellenzweiten Hockenheim ein 2:2 ab - nach einem 0:2-Rückstand. "Wir sind vergangenes Jahr Fünfter geworden. Das wollen wir gerne bestätigen, um zu zeigen, dass wir nicht nur Glück hatten", sagt Pilato.

Offenes Spiel erwartet

MM-Extra-Spiel Verhindert : Der VfL Kurpfalz muss auf Bas verzichten. Er ist über das Wochenende nicht da.

: Der VfL Kurpfalz muss auf Bas verzichten. Er ist über das Wochenende nicht da. Ausfälle : Dem TSV Neckarau fehlt Wetzel verletzt und Pavlov ist nach einer Roten Karte gesperrt.

: Dem TSV Neckarau fehlt Wetzel verletzt und Pavlov ist nach einer Roten Karte gesperrt. Rückblick: Der VfL gewann in der vergangenen Saison beide Derbys.

Für das Derby erwarten beide Trainer ein offenes Spiel. "Der TSV wird noch eine Rechnung begleichen wollen", schätzt Annese richtig ein. In der vergangenen Saison gingen beide Aufeinandertreffen an den VfL Kurpfalz Neckarau. "Da haben wir ordentlich was gut zu machen", sagt Pilato, der sich sicher ist, dass es emotional werden kann - aber: "Man respektiert sich." Das gilt vor allem für die beiden Trainer an der Seitenlinie.

Annese spielte früher unter Pilato, wurde nach einer Verletzung sein Assistent. "Er ist ein feiner Kerl", sagt Pilato über Annese, der beste Erinnerungen an die Derbys zu seiner Spielerzeit hat: "Das war immer ein kleines Fest in Neckarau. Viele Zuschauer, 90 Minuten Kampf - und nach dem Spiel war alles vergessen."

Heute ist es etwas anders, weniger brisant. "Die Jungs kennen sich ja kaum, aber trotzdem geht es im Derby natürlich darum, die Nummer eins in Neckarau zu sein", meint Annese. Heißmachen muss er seine Spieler nicht mehr: "Die wissen, dass der TSV die Niederlagen der vergangenen Runde wettmachen will."

Der TSV tritt mit einer jungen Mannschaft an. "Die kann ich nicht hinten festnageln. Meine Jungs wollen offensiv spielen. Da geht auch schon manchmal die Grundordnung baden", berichtet Pilato. Vielleicht macht genau das Annese auch etwas unsicher bei seiner Prognose: "Ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel uns erwartet, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken."

Aktuell liegt der VfL auf Rang vier mit 19 Punkten, fünf Zähler vor dem TSV Neckarau. Beide Mannschaften haben in den bisherigen elf Spielen 20 Tore erzielt, der TSV hat drei Treffer mehr kassiert (21).

Die Zuschauer dürfen sich also auf den einen oder anderen Jubel einstellen - vor allem aber auf ein enges Spiel, denn im Nachbarschaftsduell in Neckarau wird keines der Teams nur einen Zentimeter des Rasens kampflos aufgeben. So wie es in einem Derby sein soll. Und mehr Derby als an diesem Sonntag geht nun einmal nicht.