Hamburg. Markus Gisdol "zuckte" zusammen. "Aber vor Freude", sagte der Schwabe über seinen neuen Job als Cheftrainer beim Hamburger SV. Dass der Posten in der Branche längst als Schleudersitz gilt, interessiert Gisdol nicht. "Es war ein angenehmes Zucken", sagte Gisdol bei seiner Vorstellung am Montag: "Der HSV ist ein wahnsinnig geiler Klub."

Vor allem herrschte beim HSV zuletzt aber Chaos, Gisdol ist nach der Entlassung des einstigen Retters Bruno Labbadia schon der fünfte Trainer in der erst zweijährigen Regentschaft von Klubboss Dietmar Beiersdorfer. Mit jedem Coach waren große Hoffnungen verbunden, jetzt soll also Gisdol mit der für über 30 Millionen Euro im Sommer runderneuerten Mannschaft schnellen, offensiv attraktiven und vor allem erfolgreichen Fußball spielen.

Die Aufgabe beim noch sieglosen Tabellen-16. sei eine "große Herausforderung, ein großer Reiz", sagte Gisdol: "Wir werden Stück für Stück versuchen, unsere Idee vom Fußball umzusetzen." Seine Mission, den HSV zurück an die Spitze zu führen, startete Gisdol aber insgesamt eher zurückhaltend. "Ich kann keine sofortigen Ergebnisse versprechen", sagte der 47-Jährige, der ein bisschen als Gegenentwurf zu seinem Vorgänger Labbadia gilt.

1. Thomas Doll (18. Oktober 2004 bis 1. Februar 2007) 2. Huub Stevens (2. Februar 2007 bis 30. Juni 2008) 3. Martin Jol (1. Juli 2008 bis 26. Mai 2009) 4. Bruno Labbadia (1. Juli 2009 bis 26. April 2010) 5. Ricardo Moniz (26. April bis 23. Mai 2010) 6. Armin Veh (24. Mai 2010 bis 13. März 2011) 7. Michael Oenning (13. März bis 19. September 2011) 8. Rodolfo Cardoso (19. September bis 10. Oktober 2011 und 17. bis 24. September 2012) 9. Frank Arnesen (10. Oktober bis 16. Oktober 2011) 10. Thorsten Fink (17. Oktober 2011 bis 17. September 2013) 11. Bert van Marwijk (25. September 2013 bis 15. Februar 2014) 12. Mirko Slomka (16. Februar bis 15. September 2014) 13. Joe Zinnbauer (16. September 2014 bis 22. März 2015) 14. Peter Knäbel (23. März bis 14. April 2015) 15. Bruno Labbadia (15. April 2015 bis 25. September 2016)

Ruf als Taktik-Tüftler

Gisdol, der am Samstag in Berlin erstmals auf der HSV-Bank sitzen wird, hat sich in seiner Zeit als Assistent bei Schalke und als Chef bei Hoffenheim einen Ruf als Taktik-Tüftler erarbeitet, der eine Mannschaft und Stars entwickeln kann. Er passe "ideal zu unserem Kader. Er ist es gewohnt, mit jungen Spielern zu arbeiten", sagte Beiersdorfer, der zunehmend unter Druck gerät. Gisdol soll nach vier Niederlagen in Serie beim HSV einen "Schub auslösen".

Es gelte zunächst, die "negative Stimmung" abzulegen, die Mannschaft kennenzulernen, so Gisdol. Grundsätzlich wolle er mit "aggressivem Pressing" und "schnellem Umschaltspiel zum Erfolg kommen". Wunderdinge erwartet er aber nicht, er halte nichts davon "große Versprechungen und Sprüche zu machen", sagte Gisdol, der nur einen Vertrag bis zum Saisonende unterschreiben wollte. Dies sei der prekären Situation entsprechend "angemessen. Dann kann der Verein sich meine Arbeit in Ruhe anschauen und entscheiden, ob es eine Basis für eine längere Zusammenarbeit gibt".

Beiersdorfer und auch Geldgeber Klaus-Michael Kühne werden ganz genau hinschauen, wie sich der HSV unter Gisdol entwickelt. Nach dem fünften Spieltag hat der HSV nur einen Punkt auf dem Konto, Beiersdorfer sprach von einer "sehr, sehr herausfordernden Situation", wollte aber noch nicht vom Abstiegskampf sprechen. Auch der Big Boss galt an der Elbe als Hoffnungsträger, doch nach zwei mageren Jahren ist die Euphorie der Skepsis gewichen. "Mein persönlicher Druck ist, dass es dem HSV gut geht", sagte Beiersdorfer. Gisdol gilt als sein letzter Versuch.