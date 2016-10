Eine Frage der Einstellung

Thomas Müller holte sich in Frankfurt einen Cut am Auge ab.

Frankfurt. Die Bayern-Entourage stapfte griesgrämig durch den Presseraum der Frankfurter WM-Arena in Richtung der in der Tiefgarage geparkten Autos. Der miese Auftritt ihrer Mannschaft beim 2:2 in Frankfurt hatte den Münchner Bossen die Laune verhagelt. "So, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war das nicht Bayern München. Das war nicht akzeptabel", grantelte Vorstandschef Karl-Heinz-Rummenigge nach einem der schwächsten Liga-Spiele der Bayern in den vergangenen Jahren. Die Einstellung habe "nicht gestimmt. Wir müssen schnell eine andere Gangart zeigen, schon am Mittwoch. Sonst haben wir ein Problem."

Am Mittwoch tritt der Rekordmeister in der Champions League gegen den PSV Eindhoven an - und es ist davon auszugehen, dass Trainer Carlo Ancelotti nicht wenige personelle Änderungen vornehmen wird. Im Mittelfeld dilettierten in Frankfurt die Spanier Thiago und der schon zur Pause ausgewechselte Altstar Xabi Alonso mit unzähligen Fehlpässen vor sich hin, die Viererkette mit Jerome Boateng, Mats Hummels, Philipp Lahm und David Alaba - nominell das Beste, was es auf der Welt in der Defensive gibt -, ermöglichte der Eintracht ein halbes Dutzend erstklassiger Einschussgelegenheiten. Zu allem Überfluss gab der überheblich und unkonzentriert wirkende Meister in Überzahl eine 2:1-Führung aus der Hand. "Ich habe kein Problem damit, wenn die Mannschaft einmal schlecht spielt", tadelte der sichtlich angesäuerte Ancelotti hinterher: "Was mich aber wütend macht, ist, wenn die Einstellung nicht stimmt. Wir haben die erste Halbzeit völlig verschlafen."

Hummels sieht Redebedarf

Irgendetwas läuft nicht rund beim Rekordmeister - und die Ursachenforschung hat schon begonnen. Liegt es daran, dass Ancelotti den Stars mehr Freiheiten gewährt als sein pingeliger Vorgänger Pep Guardiola, unter dem die Münchner Gegner der Kategorie Frankfurt in den vergangenen drei Jahren reihenweise und zuverlässig an die Wand spielten? "Wenn man denkt, dass es statt mit 100 Prozent mit weniger geht, dann läuft man Gefahr, die Zweikämpfe zu verlieren und nicht die Kontrolle über das Spiel zu haben. Das ist uns allen heute passiert", gab Kapitän Philipp Lahm einen kleinen Fingerzeig in diese Richtung.

Dreimal nacheinander haben die Münchner jetzt nicht gewonnen, zuletzt hatte der süddeutsche Renommierklub eine solche Durststrecke im Mai 2015 erlebt. Neuzugang Mats Hummels sprach etwas verklausuliert von "einigen Gründen", die für die derzeitigen Probleme des Bundesliga-Tabellenführers verantwortlich seien. "Darüber werden wir intern reden. Wir müssen viele Dinge verbessern, denn wir sind lange noch nicht da, wo wir hinwollen", gestand der 27-Jährige.