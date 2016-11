Columbus/Mannheim. Der mexikanische Kapitän versuchte erst gar nicht, die Bedeutung des Prestige-Sieges in Columbus herunterzuspielen. "Vielleicht lindert das ein wenig den Schmerz unseres Volkes über den Wahlerfolg von Donald Trump", sagte Rafa Marquez der Zeitung "USA Today", nachdem sein Tor in der 89. Minute dem großen Nachbarn USA die erste Heimniederlage gegen Mexiko in 15 Jahren beigebracht hatte. Seit 2001 waren die USA und Mexiko stets Gegner in der WM-Qualifikation, viermal trugen die Amerikaner ihr Heimspiel in Columbus im US-Bundesstaat Ohio aus. Meist war es zum Leidwesen der Mexikaner bitterkalt. Viermal endete das Spiel 2:0, viermal "dos a cero".

Doch seit dem vergangenen Dienstag, als Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, ist zwischen den beiden Nachbarländern fast nichts mehr, wie es früher einmal war. Der Milliardär hatte im Wahlkampf gegen mexikanische Einwanderer gehetzt: "Sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind Vergewaltiger, und einige, nehme ich an, sind auch nette Leute." Er drohte mit massenhaften Abschiebungen illegaler Migranten und kündigte an, eine Mauer zum Nachbarland bauen zu lassen, die Mexiko selbst bezahlen soll.

Die Spieler reagierten auf diese Äußerungen auf bewundernswerte Weise: mit einer Botschaft der Freundschaft. Vor dem Anpfiff der brisanten Partie posierten beide Teams Arm in Arm gemeinsam zum Teamfoto, um ein klares Zeichen zu setzen. Eine Mauer der Solidarität statt eine Mauer des Hasses.

Klinsmann gerät unter Druck

"Es geht um mehr als nur um Fußball", hatte auch US-Teamchef Jürgen Klinsmann im Vorfeld betont. Rein sportlich war der missratene Start in die WM-Qualifikation für den Schwaben sehr schmerzhaft. Das 1:2 der US-Fußballer gegen den Erzrivalen solle, forderte Klinsmann, ein "Gefühl der Wut in uns allen" auslösen, zudem "absolut ein Gefühl der Dringlichkeit". Keine Frage: Klinsmann sieht sich und seine Mannschaft in der Defensive, Doch aus der Verärgerung darüber soll positive Energie entstehen.

Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Marquez fast unbedrängt einköpfen durfte. Klinsmann redete nach der ersten Heimniederlage in einem Qualifikationsspiel seit 2001 auch gar nicht lange um den heißen Brei herum. Am Dienstag geht es gegen den WM-Viertelfinalisten Costa Rica, dort haben die USA noch nie gewonnen: "Die Botschaft ist einfach. Wir müssen da runter und ein Ergebnis erzielen. Und das werden wir", sagte Klinsmann.

Am Ende qualifizieren sich die drei Erstplatzierten für die WM, der Viertplatzierte darf in die Play-offs. Eine Niederlage zum Auftakt ist erfahrungsgemäß kein Beinbruch, auch bei einer weiteren in Costa Rica" würde noch nicht die Alarmglocken läuten lassen", wie "Sport Illustrated" konstatiert. Allerdings: "Der Raum für Fehler würde kleiner werden." Die anderen drei Mannschaften im Sechser-Turnier sind Honduras, Panama und Trinidad/Tobago. alex/sid