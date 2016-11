Jürgen Klinsmann kennt die Bedeutung der Partie gegen Mexiko. © dpa

Columbus. Es sind Donald Trumps Tiraden, die Jürgen Klinsmann derzeit das Leben schwer machen. Am Freitag, drei Tage nach der Wahl des künftigen US-Präsidenten, trifft der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft mit den US-Fußballern in der WM-Qualifikation auf Mexiko - auf jenes Land also, aus dem laut Aussage des bald mächtigsten Mannes der Welt "Kriminelle" und "Vergewaltiger" kommen.

"Es geht um mehr als nur um Fußball", sagte Klinsmann vor der "einzigartigen" Partie in Columbus/Ohio (2.01 Uhr MEZ): "Hier bei uns ist es DAS Spiel überhaupt. Es sind die beiden Großen, die aufeinandertreffen und um mehr als das Ergebnis spielen."

Das wäre auch ohne Trump so gewesen. Doch der hatte im Wahlkampf unverblümt gegen den südlichen Nachbarn gehetzt und den Bau einer Hunderte Kilometer langen Grenzmauer angekündigt. "Das ist die Politik, hier geht es um Fußball", sagte US-Torwart Tim Howard, der, wenn er gewählt hätte, "nicht für Trump" gewesen wäre: "Mexiko wird versuchen, uns in den Hintern zu treten, und wir werden das gleiche bei ihnen versuchen. Das hat mit der Politik nichts zu tun." Der Austragungsort Columbus war in Ohio eine der wenigen "Hochburgen" der Demokraten. Der überwiegende Teil ist aber Trump-Land.

"Ich hoffe, unsere Fans machen das, was sie immer tun - uns bestmöglich und mit viel Leidenschaft unterstützen", sagte der US-Kapitän und frühere Gladbacher Michael Bradley: "Ich hoffe, sie zollen jedem im Stadion den verdienten Respekt. Egal, ob es Amerikaner, Mexikaner oder neutrale Fans sind."

Christian Pulisic macht sich weniger Gedanken um die Wahlen. Der US-Jungstar von Borussia Dortmund ist eher genervt von dem Thema. "Warum sollte ich wählen? Ich war weder für den einen, noch für den anderen Kandidaten", sagte der 18-Jährige. Er will lieber auf dem Feld für Furore sorgen: "Ein Spiel kann kaum größer sein als USA gegen Mexiko in Columbus. Allein beim Training kannst du die Energie in der Stadt fühlen." sid/dpa