Gefeierter Badstuber

München. So emotional und schön der wunderbare Pokal-Abend für Holger Badstuber auch war - auf Gänsehautmomente dieser Art möchte der Dauerpatient künftig verzichten. "Das war das letzte Mal, dass ich nach einer langen Verletzung zurückkomme. Ich will jetzt dauerhaft fit und dauerhaft bei der Mannschaft bleiben", sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem locker-leichten Achtelfinaleinzug des FC Bayern. Überschwänglich wurde Badstuber bei seinem ersten Pflichtspiel seit 259 Tagen gefeiert und bejubelt. "Das geht unter die Haut. Das war wieder ein unglaubliches Gefühl und berührt mich sehr. Das ist wieder Emotion pur", schilderte es der 27-Jährige.

Bei der Einwechslung in der 81. Minute beim 3:1 (2:0) gegen den FC Augsburg endete die nächste lange Leidenszeit in der schier unglaublichen Verletzungshistorie. Am 1. Dezember 2012 erlitt Badstuber den ersten von zwei Kreuzbandrissen im rechten Knie, musste insgesamt viermal am Gelenk operiert werden. Zwei schwere Verletzungen im linken Oberschenkel und ein Sprunggelenkbruch im Februar stoppten den Innenverteidiger erneut. Verletzt musste der hochveranlagte Abwehrspieler die triumphale WM 2014 ad acta legen, auch im Münchner Triplejahr 2013 fehlte er. dpa