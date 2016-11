Gündogan begeistert

Manchester. Ilkay Gündogan bescherte mit einem Doppelpack Pep Guardiola eine bittersüße Revanche gegen den FC Barcelona, Mesut Özil machte mit einem Traumtor seinem Spitznamen als "Zauberer von Oz" alle Ehre: Die beiden England-Legionäre haben Manchester City und den FC Arsenal mit starken Auftritten zu Siegen in der Champions League geschossen - und stellten Superstar Lionel Messi in den Schatten.

"Wir haben Barcelona dominiert. Wir hätten sogar noch mehr Tore schießen können, das Ergebnis war mehr als verdient", sagte Gündogan, der beim 3:1 (1:1) gegen Messi, Neymar und Co. einmal mehr als Torschütze glänzte. Wie zuletzt in der Liga sogar gleich zweimal: "Es ging nicht so sehr um Taktik, sondern um Mentalität. In der zweiten Halbzeit war es ein großartiges Spiel von uns."

Guardiola konnte den Erfolg gegen seinen ehemaligen Klub gar nicht hoch genug bewerten. Vor zwei Wochen hatte sein Team in Barcelona noch 0:4 verloren. "Der Erfolg ist sehr wichtig für uns. Wir haben gegen das beste Team der Welt gewonnen", sagte Guardiola.

Die englischen Medien waren jedenfalls begeistert. "Es war eine aufregende und atemlose Nacht, die alles hatte, was Spitzenfußball haben muss", schrieb der "Guardian". Und die Times befand: "Davon hat Manchester City geträumt." sid