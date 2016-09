Immer tiefer in der Krise

FCN-Trainer Schwartz stehen nach der schmerzhaften Derby-Niederlage gegen Fürth schwierige Tage bevor. © dpa

Nürnberg. Unter den Anhängern des 1. FC Nürnberg entlud sich der Derby-Frust lautstark. "Wir ham die Schnauze voll!", schallte es durch die Arena, nachdem der einst so ruhmreiche Club am Tiefpunkt angekommen war. 1:2 (0:1) im 261. Duell mit dem fränkischen Erzrivalen SpVgg Greuther Fürth, am Dienstagabend Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga. Schlimmer geht's nimmer, das sieht jedenfalls ein Teil der Fans des emotional aufgeladenen Traditionsvereins so.

Sportvorstand Andreas Bornemann ist nach zwei mickrigen Punkten aus sechs Spielen dennoch nicht zu einem Trainerwechsel bereit. Der bislang unglücklich agierende Alois Schwartz genießt weiter das Vertrauen und bekommt zumindest noch bis zum Sonntag und dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld eine Schonfrist.

Zuspruch für den Coach

"Es gibt nichts, was man dem Trainer vorwerfen könnte, er steht nicht zur Disposition", sagte Bornemann, der nach Abpfiff sofort um Zuspruch für Spieler und den niedergeschlagenen Coach bemüht war, noch unter dem Eindruck der bitteren Pleite.

Der 45-Jährige will eine erste Zwischenbilanz nach zehn Spieltagen ziehen, diese Haltung hatte er vor dem Saisonstart vertreten und daran hält er für den Moment fest. Blauäugig ist Bornemann aber keineswegs, er empfindet die bisherige Ausbeute sehr wohl als "ein richtiges Brett. Der Druck auf uns alle steigt", sagte Bornemann und sprach nach der vierten Niederlage in Folge von einer "extrem herausfordernden Situation, nicht nur für den Trainer".

Dieser haderte mit dem wieder einmal unglücklichen Spielverlauf und zwei ebensolchen Gegentoren durch die Fürther Serdar Dursun (40.) und Daniel Steininger (54.). "Es läuft irgendwie alles gegen uns", klagte Schwartz, der den wertlosen Anschlusstreffer von Guido Burgstaller (90.+3) regungslos zur Kenntnis nahm.

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte muss schleunigst die Wende her, das weiß auch der Nachfolger von René Weiler, für den Nürnberg eine Ablöse von etwa 400 000 Euro an Sandhausen gezahlt hatte. "Es geht hier nicht um Schwartz, sondern um den Club", sagte der 49-Jährige, der zwar bei vielen Anhänger kaum noch Kredit hat, aber zumindest die Mannschaft hinter sich weiß.

"Wir arbeiten gut zusammen, es gibt kein Problem", versicherte Kapitän Miso Brecko und schob nach: "Wir dürfen jetzt nicht verzweifeln." Aber eben auch nicht mehr verlieren.