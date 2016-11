Krisenteam unter Druck

Alle Kritik an der österreichischen Mannschaft konzentriert sich derzeit auf Bayern-Spieler David Alaba. © dpa

Wien. Fünf Monate. Länger ist es noch nicht her, dass die Nationalmannschaft von Österreich bei der Fußball-EM als eine Art Geheimfavorit ins Turnier ging und ihr Trainer Marcel Koller in seiner Wahlheimat mit Ehrungen überschüttet wurde.

Nur fünf Monate später muss der "Trainer der Saison", der "Kommunikator des Jahres" und der Träger des "Goldenen Ehrenzeichens der Stadt Wien" aber langsam um seinen Job bangen. Denn Kollers Auswahl mit ihren zahlreichen Bundesliga-Stars ließ einem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft gleich noch einen Fehlstart in die WM-Qualifikation folgen. Sollte Österreich am Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion auch gegen Irland verlieren, dürfte die Weltmeisterschaft 2018 nur noch schwer zu erreichen sein.

Alaba - das Gesicht der Krise

Adidas hat den offiziellen Spielball "Karasava" für den Confederations Cup 2017 in Russland vorgestellt. Gezackte rote Linien in Form eines russischen Rubins zieren den hauptsächlich weißen Ball, den das Unternehmen aus Herzogenaurach am Freitag erstmals präsentierte. "Karasava" sagen russische Sportfans häufig, um die besonders schöne Leistung ihres Teams zu beschreiben. Außerdem sprechen die Russen damit ein Lob für Kreativität aus. Erstmals gespielt wird mit dem Ball am kommenden Montag (14. November) bei einer Testpartie zwischen Russland und Rumänien. Beim Confederations Cup (17. Juni bis 2. Juli 2017), bei dem auch Weltmeister Deutschland mitspielt, kommt das neue Spielgerät dann bei insgesamt 16 Partien zum Einsatz. Neben Gastgeber Russland und der DFB-Elf sind auch Portugal, Australien, Mexiko, Chile und Neuseeland als Meister ihrer Kontinental-Verbände bereits für das Probeturnier qualifiziert. Die Vorgänger von "Karasava" bei der WM-Generalprobe waren Bälle mit den Namen "Cafusa" (2013 in Brasilien), "Kopanya" (2009 in Südafrika) und "Pelias" (2005 in Deutschland). [mehr...]

"Das Spiel ist sehr wichtig, aber noch nicht entscheidend. Die Quali ist noch lang", sagte David Alaba bei einer Pressekonferenz in Wien. Der 24-Jährige vom FC Bayern München ist so etwas wie das Gesicht dieser Krise. Er ist der herausragende Spieler einer besonders begabten österreichischen Generation. Weil aber gerade er eine schwache EM spielte und auch danach nur schwer in die neue Saison kam, konzentriert sich die Kritik besonders auf ihn.

"Fünf Jahre war Alaba der Heilsbringer und plötzlich soll alles schlecht sein?", sagte Trainer Koller in einem Interview der Zeitung "Der Standard". "Er wird auf den Boden gedrückt und man drückt noch einmal drauf. Das geht nicht."

Österreich hat in der WM-Qualifikation bislang keinen seiner direkten Konkurrenten wie Wales (2:2) oder Serbien (2:3) schlagen können. Sollte sich das auch gegen Irland fortsetzen, drohen Alaba und Co. schon früh den Anschluss an die beiden ersten Plätze zu verlieren.

Koller verteidigt sein gesamtes Team aber genauso, wie er das im Einzelfall bei Alaba tut. "Ich glaube auch, dass wir wieder weiter nach vorne kommen können", sagte der Schweizer. "Ich habe immer gesagt, es ist viel einfacher rauf zu kommen, als oben zu bleiben. Mit der starken EM-Qualifikation sind wir nach vorne geschossen. Es gilt jetzt, dort anzuknüpfen und weiterzuarbeiten." Die erfolgreiche EM-Qualifikation ist einer der Gründe, warum es aktuell nicht mehr läuft. Damals gewann die Mannschaft neun von zehn Spielen - und schürte so eine Erwartungshaltung, der sie nicht gewachsen war. In mehr als zwei Jahren bildete sich unter Koller zudem so etwas wie eine feste Stammformation heraus, die dann aber bei der Europameisterschaft und auch jetzt in der WM-Qualifikation immer wieder auseinanderbrach. So fehlen am Samstag gegen Irland unter anderem der verletzte Stammtorwart Robert Almer und auch Spielmacher Zlatko Junuzovic von Werder Bremen.

Ersatz aus der Bundesliga

Ersatz findet Koller wie so häufig in der Bundesliga. Anstelle von Almer soll der Leverkusener Ersatzkeeper Ramazan Özcan im Tor stehen. Für Junuzovic kommt wahrscheinlich Alessandro Schöpf ins Team, der bei Schalke 04 zwar meist auf einer Außenposition spielt, zuletzt beim 3:1 gegen Werder Bremen aber zwei Tore schoss.

"Alessandro hat zuletzt bei Schalke hervorragend gespielt und spielt auch bei uns hervorragend, wenn er reinkommt", sagte Koller. "Er ist immer gleich drin im Spiel und bewegt was. Das ist das, was wir brauchen können." dpa